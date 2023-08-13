"العائلات المخزنية بمدينة المهدية خلال القرن التاسع عشر" إصدار جديد للباحث عاطف سالم

صدر للدكتور عاطف سالم عن دار سوتيميديا للنشر كتاب جديد يحمل عنوان "العائلات المخزنية بمدينة المهدية خلال القرن التاسع عشر".

ويتضمن هذا الكتاب الوارد في 135 صفحة من الحجم المتوسط، ملاحق ثرية تقدم للقراء وثائق أرشيفية متنوعة تكشف عن بحث معمق قام به الباحث عاطف سالم في كل من مؤسسة الأرشيف الوطني التونسي ومركز أرشيف الخارجية الفرنسية بمدينة "نانت."

وعن اختيار هذا المبحث أشار الكاتب في مستهل دراسته إلى أن معظم الدراسات والرسائل الجامعية التي اهتمت بدراسة هذه الجهة منذ العصور الوسيطة ركزت على تحليل الواقع السياسي والتحولات التي شهدتها الجهة خلال الفترة الفاطمية، لذلك "ارتأى السير في الاتجاه المعاكس بالتركيز على التحولات الاجتماعية داخل المجتمع خلال الفترة الحديثة وبداية الفترة المعاصرة"

وجاء في تقديم الناشر أن هذه الدّراسة تعد "مرجعا وذخيرة تاريخية تنضاف الى عديد المؤلفات القيمة والثرية التي كتبت حول مدينة المهدية"، فهي تتناول البحث تاريخ العائلات المخزنية ودورها في تسيير شؤون مدينة المهدية.



...



وأوضح الكاتب أن "الغاية من هذا المؤلف ليست دراسة هذه الفئة في حد ذاتها بل دراستها كخلية اجتماعية متحركة أي دراسة حراك المجتمع من خلال مؤسسة العائلة وتبيان دور الفاعلين الاجتماعيين". وبين أنه سعى إلى تسليط الأضواء على تاريخ العائلات المخزنية ذات الأصول التركية بما يمكن أن يساههم في ملء فراغ كبير على مستوى الدّراسات الاجتماعية في جهة الساحل التونسي، وفق تعبيره.

وتندرج هذه المحاولة ضمن الخطّ الذي انتهجه في مقاربته للتّاريخ وفق منهجيّة الأنثروبولوجيا التّاريخية التي تسمح بدراسة مؤسسة العائلة في الفضاء المتوسطي من خلال تبيّن مظاهر اندماج وانصهار الأفراد داخل المجتمع التونسي خلال الفترة المدروسة.

والدكتور عاطف سالم أكاديمي جامعي من مواليد 1987 متحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في تاريخ المغرب وحضارته اختصاص التاريخ الحديث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. وهو باحث بعدة مؤسسات أرشيفية أوروبية ويعمل حاليا بقسم علوم التربية بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالمهدية.

نشرت له العديد من المقالات والبحوث المنجزة في عدة مجلات علمية محكمة. وهذا الكتاب هو الثاني في رصيده، بعد كتاب "تونس في عيون الرحالة الألمان 1535- 1881 م" الصادر سنة 2021 عن دار نقوش عربية، وهو في الأساس أطروحة دكتوراه جامعية قدمها الكاتب في جوان 2020.