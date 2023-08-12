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مباراة ودية - فوز النادي الصفاقسي على قوافل قفصة 3-صفر

Publié le Samedi 12 Août 2023 - 20:06 قراءة: 0 د, 36 ث
      
فاز النادي الصفاقسي على قوافل قفصة 3-صفر في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم السبت بملعب الطيب المهيري في اطار استعدادات الفريقين للموسم الرياضي الجديد.
وسجل ثلاثية فريق عاصمة الجنوب أمين الله الحبوبي في الشوط الأول وفارس ناجي وبركات الحميدي (ركلة جزاء) في الشوط الثاني.
ويلعب النادي الصفاقسي في المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى ضمن المجموعة الثانية الى جانب الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري والنادي البنزرتي ونجم المتلوي واتحاد تطاوين ومستقبل المرسى. ويستضيف النادي الصفاقسي في الجولة الافتتاحية النادي البنزرتي يوم الاحد 20 اوت الجاري.
وفي المقابل، يخوض قوافل قفصة المرحلة الاولى للبطولة ضمن المجموعة الاولى التي تضم ايضا النجم الساحلي والنادي الافريقي واتحاد بنقردان والاولمبي الباجي ومستقبل سليمان والملعب التونسي. وسيكون الفريق معفى في الجولة الافتتاحية.


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