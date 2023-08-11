نادي العربي الكويتي يعلن انتدابه لمهاجم الترجي النيجيري ايوالا

اعلن نادي العربي الكويتي عن تعاقده مع مهاجم الترجي الرياضي النيجيري انايو ايوالا وفق ما نشره الفريق اليوم عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.

واشار نادي العربي الكويتي ان ايوالا (24 عاما) يعد خامس الانتدابات التي قام بها الفريق في مسعاه لتعزيز صفوف باللاعبين المحترفين استعدادا للموسم الرياضي 2023-2024.

واوضح ذات المصدر ان ايوالا سبق له اللعب مع الترجي الرياضي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري ومع عدة اندية نيجيرية ومنتخب نيجيريا ويعد اللاعب الاكثر مراوغات ناجحة في رابطة ابطال افريقيا بالنسخة الاخيرة وحقق عدة القاب مع الاندية التي مثلها.

