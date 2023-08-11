إشكاليات التغيّرات المناخية تُطرح بقوّة خلال فعاليات مهرجان "الكرموس" بدجبة

طُرحت إشكاليات التغيرات المناخية وتأثيراتها على إنتاج التين بقوّة في فعاليات الدورة السابعة لمهرجان "الكرموس" بدجبة من معتمدية تيبار بولاية باجة التي انطلقت اليوم الخميس وتتواصل الى غاية 17 أوت الجاري تحت شعار "دجبة تحتفل بموسم جني الكرموس تسمية مثبتة للاصل".

وبالمناسبة، عبّر عارضون وفلاحون من المشاركين في المعرض الاقتصادي الذي افتتح فعاليات المهرجان بالمنتزه الطبيعي بدجبة، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس افريقيا للانباء، عن تذمّرهم من تراجع انتاج التين بدجبة نتيجة ارتفاع الحرارة ونقص المياه.



وفي هذا الصدد، أكّدت منية الدجبي (فلّاحة) أن إنتاج التين في المنطقة تراجع رغم توسع مساحات الاشجار المزروعة ورغم اقبال الأهالي على العناية بها، حيث لن يتجاوز الانتاج خلال الموسم الحالي نصف انتاج السنوات المنقضية، وفق تقديرها.



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وأرجع نور الدين الدجبي (فلاح) هذا الانخفاض في الانتاج إلى الجفاف الذي أثّر على صابة التين، ملاحظا أنّه ورغم هذا التأثير فإن متساكني المنطقة يصرّون على مواصلة الانتاج بكلّ ما أوتيوا من إمكانيات، مثنيا على المهرجان الذي من شأنه بعث حركية اقتصادية بالمنطقة، على حدّ تعبيره.



بدوره، أكّد منصف الدجبي، أحد متساكنى المنطقة، أن المهرجان يمثّل مناسبة للتعريف بدجبة وبتين دجبة الذي يعتبر روح المنطقة ومن الواجب المحافظة عليه، كما يمثل مناسبة للوقوف على جهود من ساهموا فى تنمية هذه الزراعة وتسليط الضوء على اشكالياتها.

من جانبه، صرّح رئيس مهرجان الكرموس بدجبة، فوزى دجبي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن ندوة علمية ستؤثث يوم 16 أوت الجاري فعاليات المهرجان تحت عنوان "بروز الخصوصيات المحلية لدجبة فى مواجهة التغيرات المناخية" وسيسعي من خلالها خبراء على المستويين الوطني والجهوي إلى توفير برنامج عمل للتصدّي لتأثيرات التغيّرات المناخية، ومساعدة الفلاحين فى ترشيد استعمال الماء، وتغيير سلوكياتهم وتعاملهم مع أشجار التين باعتبارها عاملا محركا للتنمية بالمنطقة.

وأضاف أن الدورة السابعة للمهرجان تمثّل أيضا فرصة للاحتفال بتسجيل دجبة كمنطقة ذات خصوصية فريدة في المهارات الفلاحية، بعد ان كان كرموس دجبة قد حصل في وقت سابق على التسمية المثبتة للأصل.



وتتضمن فعاليات المهرجان تكريم عدد من رواد التنمية المحلية ممّن ساهموا فى دفع التنمية وتصوّرات تطوير المنطقة من كفاءات وجمعياتي اضافة الى معرض اقتصادي لمنتوجات المنطقة خاصة الغذائية منها، ونقطة بيع من المنتج الى المستهلك يتوفر فيها بالخصوص تين دجبة المعروفة بـ17 نوعا من التين وخاصة كرموس البوحولي وعددا من الفقرات التنشيطية للاطفال والكهول وعروضا فنية.