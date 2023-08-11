المداخيل الجملية للشركات المدرجة ببورصة تونس ترتفع بنسبة 9ر7 بالمائة في النصف الأول من سنة 2023

ارتفعت المداخيل الجملية للشركات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية بنسبة 9ر7 بالمائة مع موفى السداسي الأول من سنة 2023 ،وذلك مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022 لتصل الى 1ر11 مليار دينار، وفق تقرير نشرته البورصة، الجمعة حول عائدات الشركات الى جوان 2023.



وتطورت مداخيل 70 بالمائة من الشركات التي أفصحت عن نتائجها للسداسي الأول من سنة 2023 أي 51 من بين 73 شركة.





...



وحققت 20 شركة، تمثل مؤشر "توننداكس20"، عائدات بقيمة 6ر5 مليار دينار ( 47 بالمائة من اجمالي المداخيل) مسجلة بذلك زيادة بنسبة 9ر8 بالمائة مقارنة بموفى جوان 2022.



وسجلت البنوك المدرجة بالبورصة وعددها 12، زيادة على مستوى الناتج البنكي الخام المجمع خلال النصف الأول من سنة 2023 بنسبة 5ر11 بالمائة ليصل الى 3328 مليون دينار (م د) مقابل 2985 م د في 2022.



وارتفعت المداخيل الجملية الصافية ل7 شركات ايجار مالي بنسبة 9ر6 بالمائة لتبلغ 253 م د مقابل 236 م د سنة 2022.



وبلغت المرابيح الجملية لخمس شركات تامين مدرجة ما قيمته 757 م د . وتحسنت بالتالي مداخيل القطاع المصرفي خلال النصف الأول من سنة 2023 بنسبة 9ر9 بالمائة .





في ما يخص قطاع المواد الاستهلاكية، زادت المداخيل الجملية للمجموعات الثلاث الكبرى الناشطة في القطاع (مجمع بولينا القابضة ودليس القابضة وشركة صنع المشروبات بتونس) بنسبة 6ر5 بالمائة لتتحول من 2909 م د الى 3072 م د.



كما تحسن اجمالي رقم معاملات الشركات الأربعة المختصة في بيع السيارات بنسبة 4ر12 بالمائة (554 م د). وشهد رقم معاملات قطاع الخدمات لفائدة الاستهلاك (مونوبري والمغازة العامة) ارتفاعا بنسبة 9ر7 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2022 .





وشهدت 6 قطاعات، من ضمن 9 قطاعات في البورصة ارتفاعا في مداخيلها. وسجل قطاع الصحة اكبر زيادة بلغت 2ر44 بالمائة متبوعا بقطاع خدمات الاستهلاك بنسبة 2ر13 بالمائة.

