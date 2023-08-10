اختتام الدورة الثانية لأيام المسرح الفكاهي بجمنة

تختتم مساء اليوم الدورة الثانية لتظاهرة أيام المسرح الفكاهي بجمنة التي نظمتها جمعية مسرح المدينة على امتداد ثلاثة وتضمنت سلسلة من العروض الموجهة للاطفال والكهول وعدد من المسابقات والفقرات التنشيطية.

واوضح مدير هذه الدورة سفيان طارق لوات ان هذه التظاهرة تسعى لنشر ثقافة الفن الرابع والاحاطة بالمبدعين الشبان في مجال المسرح وخاصة المسرح الفكاهي الذي بات يلقى رواجا كبيرا في العديد من الدول و يستقطب الالاف من الجماهير.

واضاف المصدر ذاته ان جمعية مسرح المدينة بجمنة تهدف عبر هذه التظاهرة النوعية من حيث مضمونها، إلى القطع مع النمط السائد من المهرجانات الصيفية التي تؤثث برامجها بالسهرات الفنية والموسيقية وذلك من اجل اعادة الاعتبار للمسرح باعتباره "اب الفنون" ولكونه قادر على تمرير العديد من الرسائل التثقيفية التي تعتمد المشهدية الفكاهية او الساخرة في تواصلها مع الوافدين على هذا المهرجان.

وفي ذات الاطار اشار سفيان طارق الى ان المهرجان يخصص حيزا هاما من برنامجه لشريحة الاطفال سواء عبر العروض المسرحية او المسابقات والفقرات التنشيطية وذلك من اجل تامين فرصة لهذه الشريحة العمرية للترفيه في عطلة الصيف مع تحفيزهم على التوجه نحو المسرح ومزيد الانخراط سواء في جمعية مسرح المدينة او في نوادي المسرح بالمؤسسات التربوية والثقافية.



...



وكانت برنامج الدورة انطلق بمركز رعاية القاصرين ذهنيا عبر عرض لمسرحية "هات هات" لمنير العوني ويشاركه في تمثيل أدوارها كل من الصادق بن منصور ورضا القاسمي وتواصلت سلسلة العروض في اليوم الثاني بذات الفضاء من خلال تقديم العمل المسرحي "مجاريح" انتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بقابس في سينوغرافيا واخراج لحافظ خليفة و نص لابراهيم بنعمر وتمثيل كل من منذر العابد وجليلة بن يحيى الى جانب نادية تليش وفتحي الذهيبي وحسان مري بالاضافة الى عبد الباسط الشاوش وادم الجبالي.

اما الاختتام اليوم فسيكون بسهرة للطفل والعائلة يتخللها عرض لمسرحية "عصفور الجنة "لشركة المسرح الحديث للعرائس مع عرض بالي لمجموعة منى الحافي للرقص وسلسلة من الالعاب والمسابقات