تستور تحتضن اول مهرجان للاحتفال بقدوم الاندلسيين الى تونس من 14 الى16 اوت الجاري

تنظم جمعية تراث تستور بداية من 14 الى 16اوت مهرجان الاندلس بمدينة تستور من ولاية باجة والذى يعد المهرجان الاول الذى يحتفل بقدوم الاندلسيين الى تونس حسب ما اكده بحري البوغانمي ممثل جمعية تراث تستور لوكالة تونس افريقيا للانباء.

واكد ان المهرجان هو رسالة للتاكيد على ان الشعب التونسي هو شعب تعايش مع كل الحضارات من الرومان الى الفنقييين والاتراك والبزنطيين.

وافاد بان مدينة تستور بفضاءاتها المختلفة ستعيش على وقع المهرجان من خلال تنظيم كرنفال يوم 15 اوت يضم عربات رمزية من 6 ولايات ومدن وقرى تونسية تميزت باضافات قدمها الاندلسيون فى المعمار و الزليج والخزف والفن والمالوف والموشحات واللباس والحلي والماكولات .

كما سيتم تنظيم ورشات حية لمنتوجات لها خصوصية اندلسية مثل ورشة الشاشية من مدينة العالية واكلات سليمان الاندلسية.



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ويتضمن برنامج المهرجان اقامة يوم دراسي يوم 16 اوت حول التراث الاندلسي تحت عنوان " اهل الاندلس من الشتات الى الاستقرار" يهدف الى التعريف ببصمات الاندلسيين فى السياسة و الفلاحة والصناعات اليدوية فى القري والمدن الاندلسية مثل قلعة الاندلس والرفراف ونابل وتستور والسلوقية.

وسيتم بالمناسبة تكريم عدد من المساهمين فى اثراء التراث الاندلسي والمحافظة عليه مثل عبد الحليم الكوندى تنظيم معارض وورشات حية بمركز تقديم التراث بمدينة تستور وتقديم سهرة للمالوف .