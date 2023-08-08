محمد الكوكي مدربا جديدا للاتحاد المنستيري

اعلن الاتحاد الرياضي المنستيري عن تعيين محمد الكوكي مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم حسب ما جاء اليوم الثلاثاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.

وكان الاتحاد المنستيري قد استغنى عن خدمات المدرب عماد بن يونس قبل اسابيع ليتولى المدرب طارق الجاني الاشراف على الفريق خلال مشاركته الاخيرة في منافسات كاس الملك سلمان للاندية العربية التي خرج فيها من الدور الاولى بعد 3 هزائم متتالية.

ويستهل الاتحاد الرياضي المنستيري مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي الجديد 2023 - 2024 يوم 26 أو 27 اوت الجاري بمواجهة النادي الرياضي البنزرتي خارج ميدانه وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية التي تضم ايضا الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى والنادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي بالمتلوي والاتحاد الرياضي بتطاوين.

يذكر ان الاتحاد المنستيري سيكون معفى في الجولة الافتتاحية المقررة يوم 19 اوت الجاري.



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