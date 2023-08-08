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الاولمبي الباجي ينتدب مدافع منتخب الزيمبابوي موديمو

Publié le Mardi 08 Août 2023 - 16:20 قراءة: 0 د, 46 ث
      
اعلن الاولمبي الباجي عن انتدابه للاعب أليك موديمو مدافع منتخب الزيمبابوي لتعويض خروج الاوغندي ريشارد كاساغا المنتقل مؤخرا إلى اهلي بنغازي الليبي.
واوضح فريق عاصمة السكر عبر صفحته الرسمية لشبكة التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء " ان موديمو قد امضى عقدا لمدة موسمين مع الفريق وهو المنتدب الحادي عشر في الميركاتو الصيفي وسيتحول مع وفد الاولمبي الباجي إلى تربص عين دراهم".
واضاف المصدر ذاته "ان أليك موديمو مدافع محوري يجيد اللعب بالقدم اليسرى، من مواليد 8 أفريل 1995 ويبلغ طوله 1,91 متر، وهو يحمل الجنسية المزدوجة الزيمبابوية والإنقليزية".
وتكون موديمو بنادي ستاليبريدج الإنقليزي ثم لعب في صفوف نادي ألتريشام الإنقليزي. كما كانت له تجارب عديدة خارج إنقلترا مع نوادي شريف تيراسبول المولدافي (شارك معه في الدوري الأوروبي) وأنقرة سبور التركي وتوربيدو الجورجي ونادي فلينت تاون الويلزي.
...

ويلعب أليك موديمو في منتخب الزيمبابوي منذ سنة 2018 و شارك معه في 26 مباراة رسمية، كما أنه قادر على اللعب في بعض الأحيان كظهير أيسر ووسط ميدان دفاعي.


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