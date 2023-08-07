الاتحاد الرياضي المنستيري يتعاقد مع اللاعب ضياء الدين الجويني

أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم الاثنين التعاقد مع اللاعب ضياء الدين الجويني لمدة موسمين.

ويشغل اللاعب ضياء الدين الجويني صاحب الـ 27 عاما خطة مدافع، وقد سبق له اللعب لفائدة الأمل الرياضي بحمام سوسة و الألمبي الباجي و الجيش الملكي المغربي.

ويستهل الاتحاد الرياضي المنستيري مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم 26 أو 27 أوت الجاري بمواجهة النادي الرياضي البنزرتي خارج ميدانه، وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية التي تضم كذك فرق الترجي الرياضي التونسي، والمستقبل الرياضي بالمرسى، و النادي الرياضي الصفاقسي، و النجم الرياضي بالمتلوي، و الاتحاد الرياضي بتطاوين.