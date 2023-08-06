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مستقبل المرسى يتعادل وديا مع الهلال السوداني 1-1

Publié le Dimanche 06 Août 2023 - 19:54 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تعادل مستقبل المرسى مع الهلال السوداني (1-1) في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الاحد بملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى استعدادا للموسم الكروي الجديد.
وجاء هدف مستقبل المرسى عن طريق نسيم شاشية في الشوط الاول.
ويخوض مستقبل المرسى غدا الاثنين مباراة ودية مع قوافل قفصة في المرسى
ويحل مستقبل المرسى ضيفا على الترجي الرياضي التونسي في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.


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