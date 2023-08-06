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تصفيات اولمبياد 2024 - 15 لاعبا في قائمة المنتخب التونسي لكرة السلة لتصفيات الملحق الافريقي من 12 الى 20 اوت بلاغوس

Publié le Dimanche 06 Août 2023 - 14:18 قراءة: 0 د, 48 ث
      
يشارك المنتخب التونسي لكرة السلة في تصفيات المجموعة الثانية للملحق الافريقي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 20 أوت الجاري بمدينة لاغوس النيجيرية.

وفي هذا الاطار، وجه مدرب المنتخب التونسي البرتغالي ماريو بالما الدعوة ل15 لاعبا للمشاركة في التربص التحضيري الذي ستحتضنه مدينة المنستير انطلاقا من يوم الاثنين وهم عمر عبادة - زياد الشنوفي - اشرف القنوني - مهملي حسام - مهدي السايح - احمد الضيف - ياسين التومي - لسعد شوية - جوهر الجوادي - واصف المثناني - فارس اللحياني -احمد الدعمي - محمد فارس العشي - بشير بن يحى - مرتضى بن طاهر.
يذكر ان تصفيات المجموعة الثانية للملحق الافريقي ستقام بمشاركة منتخبات تونس والكونغو الديمقراطية والكاميرون وغينيا فيما تضم تصفيات المجموعة الاولى للملحق الافريقي منتخبات السنغال ومالي واوغندا ونيجيريا.
...

ويتاهل عن كل مجموعة صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور نصف النهائي على ان يترشح في اعقاب الدور النهائي المنتخب الفائز الى دورة الملحق الختامي المؤهل الى العاب باريس 2024.


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