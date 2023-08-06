ديوان التونسيين بالخارج يشارك يوم 8 أوت الجاري في منتدى الاستثمار وبعث المشاريع لفائدة الجالية التونسية بالخارج

يشارك ديوان التونسيين بالخارج في الدورة 16 من المنتدى السنوي للاستثمار وبعث المشاريع لفائدة الجالية التونسية بالخارج والذي ينظمه مركز الأعمال بصفاقس يوم 8 أوت الجاري بصفاقس.



وبرمج الديوان في إطار مشاركته مجموعة من الندوات الجهوية لفائدة أبناء الجهات من التونسيين بالخارج تتمحور حول التعريف بهياكل المرافقة لبعث المشاريع بالإضافة الى التعريف بفرص التمويل المتاحة وتسليط الضوء على أهم الحوافز والامتيازات المالية والجبائية المتوفرة للمستثمرين من أبناء الجالية حسب ما جاء في بلاغ للديوان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.





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وتشهد هذه التظاهرة مشاركة حضورية أو افتراضية لعدد من الهياكل على غرار الديوانة التونسية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي و البنك المركزي التونسي و الهيئة التونسية للاستثمار، بالإضافة الى العديد من البنوك.

