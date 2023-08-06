انطلاق فعاليات الدورة 38 لمهرجان قابس الدولي بسهرة ناجحة لعرض "الزيارة"

انطلقت، مساء أمس السبت، بقصر المعارض بقابس، فعاليات الدورة 38 لمهرجان قابس الدولي، بسهرة افتتاحية أثّثها عرض "الزيارة" لسامي اللجمي الذي انتظره جمهور قابس طويلا وخاصة عشاق الفن الصوفي الذين استمتعوا بمختلف فقراته.

وقد اختارت هيئة مهرجان قابس الدولي استهلال سلسلة عروضها بعرض "الزيارة " الذي يبرز بشكل ابداعي ثراء المخزون الصوفي ببلادنا، في محاولة منها تحقيق انطلاقة جيّدة للدورة الجديدة للمهرجان التي حفّت بها صعوبات عديدة مادية ولوجستية من بينها خاصة افتقاد مسرح للهواء الطلق.

ورغم مجمل الصعوبات، نجحت الهيئة بإجماع كلّ واكب السهرة في مراهنتها على عرض "الزيارة" الذي مازال رغم مرور الوقت يراكم النجاحات في كل عروضه، حيث كان إقبال الجماهير كبيرا والتنظيم محكما رغم الازدحام الكبير الذي يشهده محيط معرض قابس الدولي خلال هذه الفترة من السنة بحكم مجاورته للكورنيش الذي يقصده عدد هام من المواطنين للسهر.

وستتواصل الدورة 38 لمهرجان قابس الدولي الى يوم 22 أوت الجاري، وستؤثث سهرة يوم 06 أوت مسرحية "ديما نضحك ديما زاهي" لمحمد منير العرقي، ويحيي سهرة يوم 07 أوت الفنان مرتضى الفتيتي، ليكون جمهور قابس على موعد يوم 10 أوت مع عرض فرجوي راقص من الهند، ويوم 11 أوت مع عرض الفنان حسان الدوس.



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وسيلتقي جمهور قابس في سهرة يوم 13 أوت مع المسرحي كريم الغربي من خلال مسرحية "فيزا"، وسيكون يوم 15 أوت على موعد مع الفنان بلطي، ويوم 16 أوت مع الفنان محمد الجبالي.

كما تتضمن الدورة 38 لمهرجان قابس الدولي عرض "سبايس تون سونغ كونسارت" (حفل أغاني سبايس تون) يوم 17 أوت، وعرض أوبيرات "ودوني" يوم 18 أوت، وسهرة مع مغني الراب "كازو" يوم 19 أوت، وعرضا لمسرحية "بنات سعاد" تمثيل نعيمة الجاني وأميمة بن حفصية ولبني السديري وإخراج الصادق حلواس يوم 21 أوت، لتختتم هذه الدورة يوم 22 أوت بعرض غنائي للفنانة روضة بن عبدالله.