كأس الملك سلمان للأندية العربية: تأهل الهلال السعودي الى الدور نصف النهائي

تأهل الهلال السعودي الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية اثر فوزه اليوم السبت على الاتحاد السعودي بنتيجة 3 - 1 .



وجاءت ثلاثية الهلال السعودي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، عن طريق الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 14 ، و سالم الدوسري في الدقيقة 48 من ضربة جزاء، و البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 70، في حين جاء الهدف الوحيد للاتحاد السعودي عبر اللاعب البرازيلي رومارينهو في الدقيقة 56.





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وشهد اللقاء اضاعة اللاعب الفرنسي للاتحاد السعودي كريم بن زيمة ضربة جزاء في الدقيقة 78.



وعلى ضوء هذه النتيجة يكون الهلال السعودي ثاني المتأهلين الى المربع الذهبي لكأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد الشرطة العراقي الذي فاز في وقت سابق، في لقاء الدور ربع النهائي الأول، على السد القطري بنتيجة 4 - 2.



وتستكتمل غدا الأحد مباريات الدور ربع النهائي، بلقاء الرجاء المغربي بالنصر السعودي، والشباب السعودي بالوحدة الاماراتي.