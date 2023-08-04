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رئيس الجمهورية مخاطبا عددا من سفراء تونس الجدد بالخارج: "لا تنسوا أنكم تمثلون دولة ذات سيادة، فتعاملوا الند للند مع أي دولة أنتم معتمدون فيها واحفظوا مصالح تونس في كامل المجالات"

Publié le Vendredi 04 Août 2023 - 16:43 قراءة: 1 د, 32 ث
      
قال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مخاطبا عددا من السفراء التونسيين الذين تسلّموا أوراق اعتمادهم بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، خلال موكب أشرف عليه صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج: "لا تنسوا أبدا أنكم تمثلون دولة ذات سيادة، فتعاملوا الند للند مع أي دولة أو عاصمة أنتم معتمدون فيها واحفظوا مصالح تونس في كامل المجالات".

وأوصى الرئيس هؤلاء السفراء قائلا "لا تنسوا الدفاع عن القضايا العادلة، فتونس تعمل من أجل نظام عالمي إنساني جديد، وهي تتألم لآلام كل مظلوم في الأرض"، وفق ما جاء في فيديو نشرته مؤسسة الرئاسة على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

...

كما دعاهم إلى ضرورة أن "يتصدوا لحملات التشويه التي تطال البلاد التونسية، من دوائر الاستعمار، التي لا تقبل أبدا بوجود أي نظام وطني".

وأكد قيس سعيّد على ضرورة "ألا ينسوا الدفاع عن الحق الفلسطيني، في كل لقاء وفي كل محفل يكونون فيه، فلدولة فلسطين سفراؤها ولكن القضية المركزية للأمة العربية والأمة الإسلامية هي حق الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين المسلوبة"، معبّرا عن أمله في أن "يحقق الشعب الفلسطيني الانتصار وأن تقوم دولة فلسطين وتكون عاصمتها القدس الشريف".

وأضاف الرئيس مخاطبا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار: "لابد أيضا من تحميل القناصل المسؤولية الكاملة لرعاية الجالية التونسية بالخارج، لأن مهمتهم هي خدمة التونسيين بالخارج، وعليهم أن يتحملوا المسؤولية ومن لم يتحمل المسؤولية فليس جديرا بالبقاء في المنصب الذي هو فيه".

يُذكر أن رئيس الجمهورية أشرف صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس، بعدد من الدول الشقيقة والصديقة وهم على التوالي:

/ ياسين الواد، سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلندن،
/ كريمة البرداوي، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية ببريتوريا،
/ رشيد السعيداني، سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بداكار،
/ قيس الدراجي، سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بسيول.

وقد تولّى السفراء الجُدد، أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية، بحضور وزير الخارجية.


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