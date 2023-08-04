رئيس الجمهورية مخاطبا عددا من سفراء تونس الجدد بالخارج: "لا تنسوا أنكم تمثلون دولة ذات سيادة، فتعاملوا الند للند مع أي دولة أنتم معتمدون فيها واحفظوا مصالح تونس في كامل المجالات"

قال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مخاطبا عددا من السفراء التونسيين الذين تسلّموا أوراق اعتمادهم بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، خلال موكب أشرف عليه صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج: "لا تنسوا أبدا أنكم تمثلون دولة ذات سيادة، فتعاملوا الند للند مع أي دولة أو عاصمة أنتم معتمدون فيها واحفظوا مصالح تونس في كامل المجالات".



وأوصى الرئيس هؤلاء السفراء قائلا "لا تنسوا الدفاع عن القضايا العادلة، فتونس تعمل من أجل نظام عالمي إنساني جديد، وهي تتألم لآلام كل مظلوم في الأرض"، وفق ما جاء في فيديو نشرته مؤسسة الرئاسة على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.





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