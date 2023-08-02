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نادي المحرّق البحريني يتعاقد مع المدرب التونسي جمال خشارم

Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 09:15 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلن نادي المحرّق البحريني التعاقد مع المدرب التونسي جمال خشارم للاشراف على المقاليد الفنية للفريق الأول لكرة القدم.
ويأتي ذلك بعد أيام من اعلان النادي البحريني التعاقد مع اللاعبين التونسيين فراس شواط ووليد القروي.
يذكر أنّ المدرب جمال خشارم صاحب الـ 41 عاما كان قد قد استهل مشوراه التدريبي في 2017، في خطة مدرب مساعد بالنادي الرياضي الصفاقسي، قبل أن يدرب المريخ السوداني لموسم 2019-2020 و 2020-2021.
وكانت آخر تجربة تدريبية لجمال خشارم نهاية الموسم الماضي مع الأولمبي الباجي.
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ويعد نادي المحرق الذي تأسس في 1928 من أعرق الفرق البحرينية وأكثرها تتويجا، حيث توّج ببطولة البحرين في 35 مناسبة وكأس ملك البحرين في 33 مناسبة، كما يملك في رصيده لقبين قاريين بعد احرازه لكأس الاتحاد الآسياوي في 2008 و 2021.
وكان نادي المحرق قد أنهى موسمه الماضي في جدول ترتيب البطولة البحرينية في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطتين عن البطل نادي الخاليدية، ونقطة عن الوصيف نادي المنامة.


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