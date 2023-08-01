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وزارة التربية: يوم 27 أوت الجاري آخر أجل لتسجيل المطالب الفردية لنقل التلاميذ بين المؤسسات التربوية النموذجية

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 10:50 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلنت وزارة التربية انه يمكن لكافة أولياء تلاميذ المدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية الراغبين في نقلة منظوريهم من مؤسسة نموذجية إلى أخرى بعنوان السنة الدراسية 2023 ـ 2024 تسجيل المطالب الفردية للنقل بين المؤسسات التربوية النموذجية عبر العنوان https://scolarite.education.tn (فضاء الولي).

وأضافت، الوزارة في بلاغ لها صادر اليوم الثلاثاء، أنه على كل المعنيين بالنقلة من مؤسسة نموذجية الى أخرى المبادرة بتسجيل مطالبهم الفردية على الموقع الالكتروني في أجل أقصاه يوم 27 أوت 2023.

...

وأوضحت أن هذه المبادرة تندرج في إطار الحرص على تيسير دراسة مطالب نقل التلاميذ بين المدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية وتبسيطا للإجراءات الخاصة بها بما يجنب أولياء التلاميذ المعنيين عناء التنقل إلى الإدارة المركزية.


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