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وفد من شركة "ميتا" يؤدي زيارة إلى تونس خلال شهر أكتوبر 2023 لبحث إمكانية إنجاز مشاريع لفائدة مطوري البرمجيات

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 10:32 قراءة: 2 د, 29 ث
      
يِؤدي وفد من شركة تكنلوجيا المعلومات الامريكية "ميتا" زيارة إلى تونس خلال شهر أكتوبر 2023، لتقديم سلسلة من الورشات واللقاءات وتباحث إمكانية إنجاز مشاريع لفائدة مطوري البرمجيات ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في التسويق الرقمي.
كما يعتزم الوفد، تقديم الخدمات عبر هذه الوسائط والنظر في إمكانية إيواء خوادم وقواعد بيانات بتونس، وفق ما أفادته به وزارة تكنولوجيات الاتصال ، الثلاثاء.

وكان وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي والوفد المرافق له، قد أدى، مؤخرا، زيارة إلى مقر شركة "ميتا" في وادي السيليكون، كاليفورنيا والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات في عالم التكنولوجيا الافتراضية ووسائل التواصل الاجتماعي والمالكة لكل من "فيسبوك" و"إنستاغرام" و"واتساب" وغيرها من المنصات.
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وقد التقى الوزير مع كل من رئيسة السياسات العامة، "مولي مونتغمري" و رئيسة السياسات العامة لشمال أفريقيا، "شادن خلف" وعدد من مديري الشركة المكلفين بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وتمحور اللقاء حول تعزيز آليات التعاون بهدف مكافحة انتشار المعلومات الكاذبة والمحتوى الضار والمحرض على الكراهية، مع الحفاظ على حق حرية التعبير وحماية المستخدمين من جميع أشكال الاحتيال وحماية الحسابات والصفحات الرسمية من القرصنة.

وتعتمد الشركة في سياستها لحماية الأفراد والمجموعات والجهات الرسمية على خوارزميات تحليل المحتوى وحلول الذكاء الاصطناعي لإزالة الحسابات الوهمية والمحتوى الضار.
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ونظرًا لمحدودية نجاعة هذه الآليات الذكية، تعتمد شركة "ميتا"، أيضًا، على شبكة من المحققين الدوليين في المحتوى الكاذب والمسيء، الذي يتم الإبلاغ عنه من قبل المستخدمين أو من قبل الجهات الرسمية من جميع أنحاء العالم وبإعتماد أكثر من 60 لغة.
وتقوم هذه الشبكة بتحديد وفحص وتقييم المعلومات الكاذبة على منصات "فيسبوك" و"انستغرام" وو"اتساب"، وذلك للحد من الانتشار الكبير للمحتوى المشكوك فيه والادعاءات الكاذبة والتي يمكن أن تضلل أو تؤذي الأفراد أو المجموعات أو الجهات الرسمية.

كما تم خلال هذه الزيارة، الإطلاع على آخر الابتكارات التكنولوجية لشركة " ميتافرس" في تطوير منصات التواصل الاجتماعي، على غرار استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتحسين تجربة المستخدم، واعتماد الذكاء الاصطناعي لتحسين خوارزميات التوصية والتصنيف الآلي والبحث في المحتوى بهدف ضمان السلامة والخصوصية عند الابحار عبر هذه المنصات.
كما تم عرض الحلول والتطبيقات التي توظف البيانات لتطوير وتحسين جودة خدمات قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم والصناعة والفلاحة وغيرها .
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وتم، أيضا، عرض برنامج التخزين المؤقت لشركة "ميتا" الذي يُعتمد للتصفح والتحميل السريع للبيانات والفيديوهات وهي عبارة عن خوادم حفظ وتخزين مؤقت مشتركة يقوم مزودو خدمات الأنترانات ومشغلوالاتصالات بإيوائها قصد تحسين
تجربة المستخدم في تحميل وتصفح المحتوى بمواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، قد ترأس ، بتكليف من رئاسة الجمهورية، وفدا أدى زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 24 إلى 28 جويلية 2023.


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