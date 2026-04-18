شرطة دبي تعتقل المطلوب الأول في أيرلندا بتهم تتعلق بالجريمة المنظمة

صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
Publié le Samedi 18 Avril 2026 - 11:50
      
أعلنت شرطة دبي إلقاء القبض على رجل أيرلندي يُشتبه في كونه من أبرز قادة شبكات الجريمة المنظمة، وذلك تنفيذًا لمذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الأيرلندية.

وذكرت الشرطة الوطنية الأيرلندية أن الموقوف، وهو في أواخر الأربعينيات من عمره، تم توقيفه يوم الأربعاء الماضي، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة ضمن شبكة إجرامية منظمة، مؤكدة عزمها ملاحقة المتورطين في هذا النوع من الجرائم أينما وجدوا.


وأكدت شرطة دبي أنها أوقفت “هاربًا أيرلنديًا لدوره المزعوم في شبكة إجرامية دولية”، دون الكشف عن هويته، فيما أفادت وسائل إعلام أيرلندية، من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون (RTE)، أن المعني هو دانيال كينيهان، البالغ من العمر 48 عامًا.


إشادة بالتعاون الإماراتي الأيرلندي

وفي أول رد رسمي، أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بالتعاون القائم بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة وتسليم المطلوبين.

كما أكد وزير العدل الأيرلندي جيم أوكالاهان أن التعاون بين الإمارات وأيرلندا تعزّز خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد توقيع اتفاقيات ثنائية سنة 2025 تتعلق بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة.

اتهامات ثقيلة وشبكة عابرة للحدود

وكانت المحكمة العليا في دبلن قد صنّفت كينيهان سابقًا كشخصية محورية في شبكة إجرامية منظمة متورطة في تهريب المخدرات على نطاق دولي وجرائم مرتبطة بالأسلحة.

كما ارتبط اسمه بنزاع دموي بين عصابته وعصابة منافسة، أسفر عن نحو 18 جريمة قتل منذ سنة 2015 في أيرلندا.

ويُعتقد أن الشبكة التي يُديرها تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتشمل أنشطة تهريب المخدرات عبر عدة دول.

إجراءات التسليم المرتقبة

ومن المنتظر أن يواجه الموقوف إجراءات قانونية تمهيدًا لتسليمه إلى أيرلندا، حيث قد يُحاكم أمام المحكمة الجنائية الخاصة في دبلن، المختصة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة الخطيرة.
