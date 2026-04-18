ست مؤسسات تونسية تشارك في صالون الصناعات الذكية بمدينة هانوفر الالمانية من 20 الى 24 أفريل الجاري

يشارك وفد تونسي متكون من ست مؤسسات، ناشئة وصغرى ومتوسطة، في صالون Hannover Messe للصناعات الذكية ((Industry 4.0، الذي سينعقد بمدينة هانوفر الالمانية من 20 الى 24 أفريل 2026.وأوردت سفارة تونس بألمانيا بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن الوفد التونسي يضم كذلك ممثلين عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وغرفة الصناعات التونسية الالمانية ومكتب الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ بتونس.ومن المنتظر أن يجري الوفد سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من الشركات الألمانية والعالمية فضلا عن هياكل دعم ألمانية على غرار وزارة الاقتصاد والصناعة بمقاطعة شمال الراين وتيستفاليا والمكتب الألماني للنهوض بالواردات وغرفة الصناعة والتجارة بهانوفر، وذلك قصد بحث فرص الشراكة الممكنة في مجال التكنولوجيات الحديثة ورقمنة القطاع الصناعي، وفق ذات المصدر.