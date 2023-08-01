رئيس الجمهورية يتطرق إلى الارتفاع المشط للأسعار وغياب عدد من المواد الأساسية خلال لقائه بوزيري الداخلية والتجارة

تحادث رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الاثنين، مع وزير الداخلية كمال الفقي ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، بخصوص "الارتفاع المشط للأسعار وغياب عدد من المواد الأساسية في عدد من مناطق الجمهورية".



وشدد سعيّد، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، على ضرورة معاضدة جهود مراقبي وزارة التجارة من قبل القوات الأمنية ومحاسبة كل من يعمل على تأجيج الأوضاع الاجتماعية بكل السبل، بما فيها التنكيل بالتونسيين والتونسيات في قوتهم وفي معاشهم وفي أبسط حقوقهم في الحياة كالحق في الماء.





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