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رئيس الجمهورية يتطرق إلى الارتفاع المشط للأسعار وغياب عدد من المواد الأساسية خلال لقائه بوزيري الداخلية والتجارة

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 00:30 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تحادث رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الاثنين، مع وزير الداخلية كمال الفقي ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، بخصوص "الارتفاع المشط للأسعار وغياب عدد من المواد الأساسية في عدد من مناطق الجمهورية".

وشدد سعيّد، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، على ضرورة معاضدة جهود مراقبي وزارة التجارة من قبل القوات الأمنية ومحاسبة كل من يعمل على تأجيج الأوضاع الاجتماعية بكل السبل، بما فيها التنكيل بالتونسيين والتونسيات في قوتهم وفي معاشهم وفي أبسط حقوقهم في الحياة كالحق في الماء.

...

وأكد أنه يجب على كل مسؤول في الدولة مهما كانت درجة مسؤوليته، أن يشعر بأنه في خدمة الدولة والشعب وأن يكون مثالا في البذل والعطاء، مبرزا أن من يسعى إلى الامتيازات أو يكون في خدمة اللوبيات فليس له مكان في الدولة.

وقال إنّ هذه اللوبيات وأعوانها لن يكونوا بمنأى عن تطبيق القانون عليها فلا الأموال ستحصنها ولا عمالتها ستحميها، فالكل سواء أمام القانون، وفق نصّ البلاغ.


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