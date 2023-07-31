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كريستيانو رونالدو يقود النصر السعودي للفوز على الاتحاد المنستيري برباعية

Publié le Lundi 31 Juillet 2023 - 22:25 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تعرض الاتحاد المنستيري الى هزيمة ثقيلة ثانية بمسابقة كاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم المقامة حاليا بالسعودية بعد خسارته امام النصر السعودي 1-4 في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات.

وجاءت اهداف النصر بواسطة اندرسون تاليسكا (42) وكريستيانو رونالدو (74) وعبد الله العمري (88) وعبد العزيز عليوه (90) بينما سجل هدف الاتحاد المنستيري علي لاجامي خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66.
وفقد الاتحاد المنستيري اثر هذه الخسارة الثانية على التوالي برباعية بعد الاولى امام الزمالك المصري (صفر-4) يوم الجمعة الماضي لحساب الجولة الافتتاحية كامل حظوظه في سباق التاهل الى الدور ربع النهائي بعدما بقي في المركز الرابع والاخير بلا رصيد بينما التحق النصر بمواطنه الشباب في الصدارة بمجموع 4 نقاط لكل منهما بفارق نقطة واحدة امام الزمالك المصري.
...

وفي اطار الجولة الثالثة والاخيرة المقررة يوم الخميس المقبل، يتبارى الاتحاد المنستيري مع الشباب السعودي بينما يواجه النصر السعودي الزمالك المصري.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.





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