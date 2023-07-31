Babnet

جلسة عمل وزارية توصي بالتسريع في اعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون مراجعة مجلة الصرف

Publié le Lundi 31 Juillet 2023 - 17:14 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أوصت جلسة عمل وزارية، أشرفت عليها رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، بضرورة التسريع في اعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الصرف في أفضل الآجال.

واستعرضت الجلسة، مدى تقدم اعداد مشروع هذا القانون، الذي يُعوض مجلة الصرف وينظم العلاقات المالية مع الخارج، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.

...

وأكدت رئاسة الحكومة أن مراجعة منظومة الصرف يندرج في اطار البرامج الوطنية للإصلاحات المعلن عنها لتحسين مناخ الأعمال ونجاعة هذه المنظومة وتبسيط إجراءاتها ودفع الاستثمارات الأجنبية من خلال تعزيز ثقة المتعاملين وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية.

وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري، خلال ورشة عمل للتعريف بمشروع هذا القانون، نظمتها رئاسة الحكومة في فيفري 2023، أن مراجعة مجلة الصرف يهدف الى رفع العوائق القائمة امام المتدخلين الاقتصاديين وستمكن من مواكبة التطور التكنولوجي في المعاملات المالية في ظل اقتصاد رقمي معولم ورقمنة المعاملات المالية الخارجية لتقديم إشارة إيجابية للمستثمرين في تونس وفي الخارج.

وأبرزت مديرة عمليات الصرف بالبنك المركزي التونسي، روضة بوقديدة، خلال حوار انتظم يوم 23 جوان 2023 ببادرة من غرفة التجارة والصناعة التونسيّة الألمانية، أن مجلة الصرف الجديدة ستمكن عددا من التونسيين من النفاذ إلى الحسابات بالعملة الصعبة وليس لكل الأشخاص.
وأضافت انها ستساهم في تحسين مناخ الأعمال في البلاد، موضحة، في هذا السياق، أنّ المساهمة الأجنبية في رأس مال المؤسّسات المتواجدة في تونس والناشطة في قطاعات غير مؤطرة بالقانون على غرار التكنولوجيات الحديثة لن تكون خاضعة للترخيص من مؤسسة الإصدار.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270793


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 31 جويلية 2023 | 13 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:09
19:29
16:14
12:33
05:24
03:42
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet35°
33° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-26
35°-25
35°-25
37°-27
34°-26
  • Avoirs en devises
    23330,5

  • (31 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,37605 DT        1$ =3,08330 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 juil)   845,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*