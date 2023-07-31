توزر: الدورة 38 من مهرجان توزر الدولي من 19 الى غاية 29 أوت ...غياب فضاء للعروض من أبرز الصعوبات

تقام الدورة 38 من مهرجان توزر الدولي في الفترة الممتدة من 19 الى 29 من شهر أوت ببرمجة اقتصرت على ثمانية عروض وذلك بحسب الإمكانيات المادية المتوفرة وطبيعة الفضاء الذي سيحتضن العروض وفق محمد قعلول مدير هذه الدورة.

ولفت قعلول في توضيح لوات الى أن ساحة روضة أبي القاسم الشابي ستحتضن العروض مبدئيا، في انتظار إمكانية تحويل العروض الى المركب الرياضي محمد الطمباري في صورة الاتفاق مع الجهات المعنية معتبرا أن ساحة أبي القاسم الشابي هي فضاء غير وظيفي وغير معد لاحتضان السهرات الجماهيرية إلا أن غياب مسرح للهواء الطلق أو فضاء آخر ملائم جعل هيئة المهرجان تختار هذه الساحة.

وسيقع قبيل انطلاق المهرجان بأيام قليلة تهيئة الساحة حتى تكون جاهزة لاحتضان العروض وفق مدير المهرجان آملا أن تنال البرمجة رضا الجمهور خاصة وأنه تمت مراعاة أذواق مختلفة بما فيها سهرة مخصصة للأطفال كما يتم في اليوم الأول أي 19 أوت تنظيم سهرة تنشيطية وسط مدينة توزر إيذانا بانطلاق المهرجان.

ويحيي أولى سهرات المهرجان يوم 21 أوت المغني الشاب مرتضى الفتيتي وفق محمد قعلول متوقعا أن تشهد هذه السهرة اقبالا جماهيريا كبيرا وتخصص سهرة 22 أوت للموسيقى الصوفية من خلال عرض "البحور" ويؤثث سهرة 23 من ذات الشهر عرض مسرحي بعنوان "أهوا".



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وتكون سهرة 25 أوت مخصصة لسهرة صوفية ثانية بعنوان "القبة" ويخصص يوم 26 أوت للأطفال لأمسية تنشيطية متنوعة ويحي سهرة 28 أوت الفنان التونسي رؤوف ماهر ليختتم المهرجان مساء 29 أوت بسهرة لموسيقى الراب الشبابية يحييها مغني الراب "جنجون" وهي من بين السهرات التي وقعت برمجتها بناء على رغبات جمهور المهرجان وفق محمد قعلول بعدما تعذرت استضافته خلال الدورة السابقة.