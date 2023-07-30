مهرجان قرطاج الدولي 2023: حفل مكلّل بالنجاح فنيا وجاهيريا للسوري ناصيف زيتون

حضور جماهيري هائل لم يفتر حماسه ولم يسترح ولو لبرهة لاسترداد أنفاسه، حتى أنه يصطلح تلقيبه بـ "الجمهور الكورال" لأنه لم يفوّت مقطعا إلا ورافق ناصيف زيتون في تأدية أغانيه، مما زاده تحفيزا ليواصل أداء باقة من الأغاني بالنسق ذاته لمدة ساعتيْن ونصف.



هكذا كانت أهم مميّزات حفل الفنان السوري ناصيف زيتون على ركح المسرح الروماني بقرطاج، الليلة الماضية (29 جويلية) ضمن فعاليات الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي (14 جويلية - 19 أوت 2023).





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أطلّ ناصيف زيتون على جمهوره في موعد جديد أشبه بلقاء الأحبة، بعد حفليْه الأخيريْن في صائفة 2019 على ركح هذا المهرجان أمام شبابيك مغلقة، وعاد بعد هذه السنوات الأربع محمّلا بأغانٍ جديدة. كما لم يعد ذلك الفنان الشاب الخجول الذي يخشى مواجهة جمهور أجمع كلّ من غنّى أمامه على رفعة ذوقه ورهافة حسّه.

لقد وجد كلاهما (ناصيف والجمهور) لغة مشتركة للتواصل والتكامل تشكّلت مفرداتها في مساحة ساحرة آسرة ومدهشة هي المسرح الروماني العريق، فالأول اجتهد لتطوير مدوّنته وتنويعها والثاني تابع كلّ ألبوماته وحفظ أغانيه وحضر بكثافة ليسانده في هذا الاختبار الفني الرابع الذي يخوضه في مهرجان قرطاج الدولي.



واستهلّ الحفل بأغنية "كراميلا" و"حب جنون"، ثم أدّى "نامي على صدري" وهي أغنية احتلت المرتبة الأولى في الدول العربية ضمن قائمات الأغنيات الأكثر استماعاً على موقع اليوتيوب. وتحمل الأغنية مقاصد عديدة منها التشبث بالحياة كقيمة إنسانية والتفاؤل بغد أفضل يعمّ فيه السلام وطنا أنهكته الحرب لسنوات.



وغنّى ناصيف زيتون "مش عم تزبط معي" و"أزمة ثقة" و"مجبور" و"حبيبي وبس" و"ايه بحبك ايه" و"بالأحلام" ومختارات غنائية أخرى من أهم أعماله الخاصة تجاوزت 20 أغنية. ليختتم حفله بالتغني بوطنه على أنغام الأغنية اللبنانية الأصل "بكتب اسمك يا بلادي" للمطرب اللبناني "إيلي شويري".



واستضاف على الركح العازف الموسيقي أسامة ڤسارة الذي قدم من مدينة صفاقس خصيصا لمواكبة هذا الحفل، فشارك معه فرقته بالعزف على آلة البيانو لإحدى أغانيه.



وبدا هذا الفنان الشاب ذو الخامسة والثلاثين عاما، في منتهى الغبطة والسرور إثر نجاح عرضه جماهيريا وفنيا، فأطنب في الحديث عن اعتلائه ركح مسرح قرطاج الأثري وانبهاره بالحضور الجماهيري الهائل وترديده باستمرار جميع الأغاني التي أدّاها.



والفنان العربي ناصيف زيتون هو من أبرز اكتشافات برنامج المواهب "ستار أكاديمي" في نسخته السابعة سنة 2009 التي فاز بها وأقام على إثرها سلسلة من الحفلات بسوريا كللت بالنجاح.



أطلق ناصيف زيتون سنة 2013 ألبومه الغنائي الأول بعنوان "يا صمت" يتضمّن 12 أغنية، وفي 2016، أطلق ألبومه الغنائي الثاني "طول اليوم" الذي تضمن عشرة أغان. وقدم عددا من العروض الفنية الناجحة بسوريا ولبنان وكان سنة 2018 ضيفا على مهرجان قرطاج الدولي في دورته الخامسة والخمسين.