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صفاقس: وفاة 7 أشخاص وإصابة طفل في حادث اصطدام سيارتين خفيفتين في الطريق الرابطة بين عقارب والمحرس

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 20:42 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أسفر حادث مرور جدّ عشية اليوم الخميس، على مستوى الطريق الرابطة بين عقارب والمحرس من ولاية صفاقس، عن وفاة 7 اشخاص على عين المكان (5 كهول ورضيعين) وإصابة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات تم نقله على جناح السرعة الى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس حاتم بوبكري.

وأوضح البوبكري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن صورة الحادث تتمثل في اصطدام سيارتين خفيفتين في الطريق المذكورة، مؤكدا أنّ وحدات الحماية المدنية تدخّلت في الإبّان لاخراج الجثث العالقة بالسيارتين وتسليمها لاعوان الحرس الوطني، فيما تم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى الحبيب بورقيبة على متن سيارة إسعاف تابعة للمستشفى.


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