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الدفعة الثانية من رياض الأطفال العموميّة ستكون جاهزة بداية من 15 سبتمبر القادم وتشمل 20 روضة جديدة بعدة ولايات (وزيرة الأسرة)

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 20:06 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، خلال جلسة عمل اليوم الخميس حول الاستعداد للعودة الدراسيّة، أنّ الدفعة الثانية من رياض الأطفال العموميّة ستكون جاهزة بداية من 15 سبتمبر القادم وتشمل 20 روضة جديدة في عدد من المناطق ذات أولويّة التدخّل على غرار حفوز ونصر الله من ولاية القيروان وغار الدماء وبلطة بوعوان بولاية جندوبة وبوعرادة بولاية سليانة ووادي العكاريت بالمطوية من ولاية قابس والصمار بولاية تطاوين.

وأعلنت الوزيرة، وفق بلاغ للوزارة، عن فتح باب التسجيل في رياض الأطفال العموميّة الدامجة بداية من يوم 25 أوت 2023، مشيرة الى أنه سيتم إعلام الأولياء بمختلف التفاصيل المتعلّقة بكيفيّة التسجيل وطاقة الاستيعاب بكل المؤسسات.

...

في جانب آخر، أبرزت الوزيرة جهود الوزارة لتحسين خدمات الإعاشة بمؤسسات الرعاية من خلال تطوّر عدد المنتفعين بخدمات الإعاشة من 6 آلاف طفل في السنة التّربويّة 2022-2023 إلى 7 آلاف طفل خلال السّنة التّربويّة الجديدة بـ103 مركب طفولة و22 مركز مندمج للشباب والطفولة موزّعين على مختلف ولايات الجمهوريّة.
كما أعلنت عن انطلاق مركبات الطفولة الجديدة بكل من القصور بولاية الكاف ومارث بولاية قابس وحي ساسام بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت ومنزل شاكر والغريبة بولاية صفاقس في توفير خدمات الإعاشة بداية من غرّة أكتوبر القادم.


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