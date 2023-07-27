النصر السعودي يتعادل مع إنترميلان الإيطالي وديا تحضيرا للموسم الجديد

تعادل النصر السعودي، اليوم، مع إنتر ميلان الإيطالي بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جرى بملعب "يانمار" بمدينة أوساكا اليابانية، في ختام جولة يقوم بها الفريق السعودي تحضيرا للموسم الجديد.



وقدم لاعبو النصر مباراة قوية أمام وصيف بطل أوروبا، لا سيما في الشوط الأول الذي شهد تفوقا واضحا للفريق السعودي، ليسجل هدف السبق عبر عبد الرحمن غريب بعد تمريرة من البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 23، بيد أن الفريق الإيطالي أدرك التعادل قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، عن طريق لاعبه دافيد فراتسي.





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وكان النصر قد استهل جولته اليابانية بالتعادل مع باريس سان جيرمان الفرنسي سلبيا، لكنه خاض قبل ذلك معسكرا في البرتغال، لعب خلاله أربع مباريات ودية، حيث تغلب على ألفيركا بهدفين دون رد، وعلى فارينسي بخمسة أهداف لهدف، بينما خسر أمام سيلتا فيغو الإسباني بخماسية دون رد، ثم خسر أمام بنفيكا بأربعة أهداف لهدف.

ويستهل النصر، غدا الجمعة، مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بمواجهة الشباب السعودي، قبل أن يواجه الاتحاد المنستيري التونسي يوم 31 جويلية الجاري، فيما يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الزمالك المصري يوم الثالث من أوت المقبل.

