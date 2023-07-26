عرض "العندليب" ضمن الدورة 43 لمهرجان صفاقس الدولي ... حفر في الذاكرة الجماعية للموسيقى العربية

عاش جمهور صفاقس، وعشاق الفن الراقي والأصيل، مساء الثلاثاء، أحلى الأوقات وأمتعها مع العرض الموسيقي، "العندليب" ... حفر خلاله، عازف الكمان والمطرب والموزع الموسيقي وقائد الأوركسترا أصيل مدينة صفاقس، هلال بن عمر، في الذاكرة الجماعية للموسيقى العربية ولامس أحد أكبر منابع الطرب والفن في الزمن الجميل، الفنان عبد الحليم حافظ، وذلك ضمن فعاليات الدورة 43 لمهرجان صفاقس الدولي.



عرض "العندليب" ... عمل خلاله الفنان هلال بن عمر على تقديم توليفة من الأغاني التي خلدها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وذلك في شكل باقات لعدد من عمالقة التلحين في تلك الفترة والذين كانوا سببا في نجومية العندليب على غرار محمد عبد الوهاب وكمال الطويل ومحمد الموجي، وبليغ حمدي.





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