تطاوين: انقطاع الأشغال بمعبر ذهيبة-وازن الحدودي يؤثر على حركة عبور المسافرين ونقل البضائع

توقّفت أشغال تهيئة معبر ذهيبة-وازن الحدودي مع ليبيا منذ شهرين تقريبا، بعد تسجيل عديد الإنقطاعات الدورية نتيجة تقاعس المقاول المكلّف بالأشغال عن استكمالها وعدم التزامه بشروط العقد المُبرم، ما دفع بوزارة التجهيز إلى إنهاء التعاقد معه.



واعتبر والي تطاوين، حافظ الفيتوري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن "هذه النتيجة كانت مُتوقّعة بسبب ما شهدته الأشغال من تراخٍ من طرف المقاول وعمّاله، رغم أن إعتمادات المشروع والبالغة 16 مليون دينار مرصودة بالكامل، ولا يوجد أيّ مبرر لهذا الإنقطاع"، مؤكدا أن السلط الجهوية تتابع عن كثب تطورات الموضوع.

. وحول إلغاء الصفقة مع المقاول القديم، قال الفيتوري إن "هذا الأمر كان ضروريا منذ ان شهدت الأشغال انقطاعات متواترة، مشيرا إلى أن وزيرة التجهيز، سارة الزعفراني، قد عاينت على أرض الواقع خلال زيارتها إلى تطاوين السنة الفارطة، الإخلالات وتقاعس العمال، وشدّدت على أهمية استكمال الأشغال في شهر سبتمبر سنة 2022، وفق ما تعهّد به المقاول آنذاك في برنامج التنفيذ المدقق الذي قدمه للسلط المركزية والجهوية إلا أنه لم يف بتعهداته.



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ولفت والي الجهة، إلى أن التأخير الذي سيشهده المشروع بسبب قانون الصفقات العمومية سيعيق تقدّم الأشغال أكثر فأكثر، خاصة وأن هذا المشروع الوطني ستكون له آثار اقتصادية جيدة، كما سيساهم في انسياب حركة العبور بين الدولتين الشقيقتين، وفق تقديره.

من جهة أخرى، اعتبر المدير الجهوي للتجهيز بتطاوين، رضوان حسين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن المشروع حيوي بامتياز وسيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية كما سينظم حركة عبور المسافرين.

وأوضح بخصوص انقطاع الأشغال أن "إلغاء الصفقة لم يتم بعدُ، نظرا لطول الإجراءات الإدارية، كما أن إستئناف العمل مع مقاول جديد سيتطلب مدة تتراوح بين 4 و 5 أشهر على أقصى تقدير، طبقا لقانون الصفقات العمومية من إعلان للعروض وإسناد للصفقة وإجراءات إدارية أخرى".

وأكد أن وزارة التجهيز تتابع عن قرب مستجدات الموضوع، مبرزا ان إستئناف الأشغال مرتبط بالأساس بالإدارة العامة للبناءات المدنية، وبمجرد إسناد الصفقة إلى مقاول جديد ستُستأنف الأشغال، وفق تأكيده.

يذكر ان أشغال المعبر الحدودي ذهيبة-وازن قد انطلقت سنة 2016 وكان من المبرمج الانتهاء منها سنة 2019، لكن الأشغال شهدت تعثرات متواترة أثرت على حركة عبور المسافرين، ونقل السلع والبضائع، ما خلّف امتعاضا متواصلا لدى أهالي المنطقة.

ومعبر ذهيبة-وازن الحدودي هو معبر تجاري مع دولة ليبيا، بمساحة جملية تبلغ 230323 متر مربع، ويقع على بعد 3.5 كلم عن مدينة الذهيبة وعلى بعد 130كم عن مقر ولاية تطاوين، وفق الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.

