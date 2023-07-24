تسجيل انخفاض بنسبة 36 بالمائة في الاستثمارات المعلنة للهيئة التونسية للاستثمار في نهاية جوان 2023

بلغت قيمة الاستثمارات المعلنة للهيئة التونسية للاستثمار 815 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2023 ، متراجعة بنسبة 36 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 ، بحسب النشرة الإحصائية للهيئة لشهر جوان 2023 ، الصادرة اليوم الاثنين.

وسجلت الهيئة إعلان 17 مشروعًا ، مما أتاح توفير 4354 موطن شغل وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21 بالمائة من حيث عدد المشاريع وزيادة بنسبة 9 بالمائة من حيث التوظيف مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وتتوزع هذه المشاريع بمعدل 9 مشاريع ابتكار (53 بالمائة ) بتكلفة استثمارية 476 مليون دينار و 2487 موطن شغل شاغرة و 8 مشاريع توسعية (47 بالمائة ) بتكلفة استثمارية 339 مليون دينار و 1867 موطن شغل شاغرة.





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