قائمة لاعبي الاتحاد المنستيري في مسابقة كاس سلمان للاندية العربية لكرة القدم

يتحول الاتحاد المنستيري اليوم الاثنين الى الممكلة العربية السعودية بوفد يضم 26 لاعبا للمشاركة في كأس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم المقررة من 27 جويلية الجاري الى 12 اوت القادم.



وضمت قائمة اللاعبين بشير بن سعيد وصادق يدعس وريان بسباس ووائل بن عثمان وشهاب الصالحي وايهاب خفشة وفابريس زيغي وهشام بكار وفرات السلطاني وباكوم اكبوك وبوبكر صار وعلاء الدريدي وعبد القادر بوطيش وامين بن عمر وبيني مونغو وياسين الوالي وفيصل المناعي واحمد الجفالي ومحمد المدفعي وادريس المحيرصي وبوبكر تراوري وزياد العلوي وشهاب الجبالي وادم القريشي وعزيز الورفلي وهيثم الضو.

وكان الاتحاد المنستيري اختتم تحضيراته لهذا الموعد العربي باجراء مباراة ودية امام نادي عزام التنزاني يوم السبت الماضي بملعب مطصفى بن جنات انهزم خلالها 1-2.



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