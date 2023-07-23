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مباراة ودية - النادي البنزرتي يتعادل مع الهلال السوداني 2-2 ت

Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 - 09:32 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تعادل النادي البنزرتي مع الهلال السوداني 2-2 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت امس السبت بملعب 15 اكتوبر ببنزرت في اطار تحضيرات الفريق للموسم الرياضي المقبل.
وسجل هدفي النادي البنزرتي لؤي بن دحنوس والسنغالي موسى سو.
يذكر ان بطولة الرابطة المحترفة الاولى للموسم الرياضي 2023-2024 ستنطلق يوم 19 اوت الجاري.


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