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توزر: المهرجان الصيفي بنفطة يفتتح دورته 35 بسهرة موسيقية

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 15:51 قراءة: 0 د, 53 ث
      
افتتح المهرجان الصيفي بنفطة من ولاية توزر مساء الخميس دورته 35 بسهرة موسيقية أثثتها الفنانة مروى عيسى التي قدمت طبقا متنوعا من الأغاني التونسية والمغاربية والشرقية وسط حضور جماهيري متوسط أرجعه مدير المهرجان إسماعيل السعدي الى ارتفاع درجات الحرارة حتى في الفترة المسائية.

وتتواصل فقرات المهرجان بحسب ما ذكره لمكتب "وات" مدير المهرجان حتى يوم 25 جويلية الجاري من خلال سهرات موسيقية سعت فيها الهيئة الى حسن التنظيم وتنويع السهرات الموسيقية إرضاء لأذواق الجمهور حيث يقدم الفنان رؤوف ماهر اليوم الجمعة السهرة الثانية من المهرجان يليها حفل الفنان الشعبي الشاب بشير ثم سهرة الموسيقى الجزائرية ليختتم بسهرة موسيقى الراب التونسية.
ومع اختتام سهرات المهرجان تتيح يفسح المجال أمام الفقرات الموجهة للأطفال وذلك في الفترة الممتدة من 27 الى 30 من شهر جويلية الجاري وتتضمن برمجة هذه الفقرة عروضا تنشيطية وعرضا مسرحيا وألعاب في فضاء ترفيهي خاص في الفترة المسائية.
...

ويسعى المهرجان بحسب مديره الى توفير متنفس للعائلات ببرمجة سهرات موسيقية تلبي خاصة أذواق كافة الافراد باعتباره المتنفس الوحيد للمدينة في هذه الفترة.


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