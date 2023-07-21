Babnet

تأجيل الجلسة العامة الانتخابية لجمعية النادي الافريقي الى يوم السبت 29 جويلية الجاري

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 11:31 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تقرر تأجيل الجلسة العامة الانتخابية لجمعية النادي الافريقي الى السبت المقبل الموافق ليوم 29 جويلية الجاري على الساعة التاسعة صباحا بتونس بعد ان كانت مقررة ليوم غد السبت.

وافاد بيان نشره النادي ان قرار التاجيل جاء " تبعًا لاجتماع لجنة الاشراف على الجلسات العامة و المنخرطين بتاريخ 20 جويلية الجاري حيث تمّت معاينة عدم تقديم أي ترشّح لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الافريقي إلى حدود يوم الخميس 20 جويلية على الساعة السادسة مساء ".

...

وفي المقابل تقرر الابقاء على موعد الجلسة العامة العادية ليوم غد السبت على الساعة التاسعة صباحا باحد النزل بالمركز العمراني الشمالي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270236


babnet

En continu...

Toutes les news...
Sondage Babnet
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 21 جويلية 2023 | 3 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:20
19:37
16:15
12:33
05:16
03:31
الرطــوبة:
% 19
Babnet
Babnet42°
42° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-29
44°-29
42°-29
47°-31
46°-31
  • Avoirs en devises
    22535,5

  • (20 juil)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,40343 DT        1$ =3,03257 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 juil)   514,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*