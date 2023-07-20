مسرح السيليوم الروماني يحتضن عروضا فنية دولية وعربية متنوعة ضمن الدورة 42 لمهرجان القصرين الدولي

يحتضن مسرح السيليوم الأثري بالقصرين المنتصب شامخا في المدينة الأثرية الرومانية "سيليوم" ، ابتداء من مساء غد الجمعة عروضا فنية دولية وعربية متنوعة بدعم من المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية ، أبرزها عرض للفنان المغربي " دوزي" في سهرة الإفتتاح وعرض للفنان العربي صابر الرباعي في حفل الإختتام إلى جانب عرض "ربوخ " لحاتم اللجمي في اليوم الثاني للمهرجان واخر لمغني الراب التونسي نوردو يوم 28 جويلية الجاري ، بالاضافة الى عرض الفنانة التونسية يسرى محنوش يوم 30 جويلية ،وعرض وان مان شو "فيزا" لكريم الغربي يوم 2 أوت المقبل وعرض لمرتضى الفتيتي يوم 4 أوت 2023

كما تؤثث البرمجة عدة سهرات فنية اخرى ضمن فعاليات الدورة الحالية التي تشرف على تنظيمها الجمعية الثقافية " خطوة " الناشطة بالجهة منذ سنة 2011 ، وخاصة عروض محمد المسعودي وعبدو درياسة ونصر الدين الشبلي



وتتراوح أسعار التذاكر بين 10 د و20 د ،فيما تم توفير 3 عروض مجانية وهي العرض المسرحي المحلي "تحيا الحرب " لغوث زرقي " وعرض فني دولي " المالوف " و عرض " همسات " لمنير المهدي ورويدة براهمي



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وذكر المدير الإداري للدورة 42 لمهرجان القصرين الدولي ، عماد سائحي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن دورة هذا العام ستكون استثنائية باعتبارها ستحتضن عروضا قيمة برمجت في مهرجان قرطاج الدولي ، موضحا أن وزارة الشؤون الثقافية ستساهم فقط في عملية اقتناء العروض وكل ماهو تقني لوجستي ستتكفل به جمعية خطوة

وبين سائحي في سياق متصل ،أن الجمعية المشرفة على تنظيم المهرجان ستعمل على تأمين التقنيات المطلوبة( عالية الجودة) للفنانين المدعومين من قبل وزارة الشؤون الثقافية في سبيل إنجاح هذه التظاهرة العريقة رغم محدودية الإمكانيات المادية علما وأن ميزانية المهرجان لهذا العام قدرت ب130 ألف دينار

يذكر ان المسرح الاثري "السيليوم" بالقصرين تم بناؤه وفق عناصر هندسية ومؤشرات غير مباشرة بين النصف الثاني من القرن الثاني والنصف الاول من القرن الثالث ميلادي بين سنتي 150 و 250 م وهو يعدّ أحد أصغر المسارح الرومانية بكامل شمال افريقيا حيث لا تتجاوز طاقة استيعابه الالف متفرج

وتعد مدينة السيلوم الأثرية إحدى أهم المدن الرومانية بالوسط الغربي التونسي وقد شهدت ازدهارا كبيرا بين القرنين الأول والرابع ميلادي واشتهرت خاصة بازدهار النشاط الثقافي آنذاك لذلك تم بناء مسرح السيليوم الأثري ليكون حاضنا للعروض المسرحية والأمسيات الشعرية وعروض الفصاحة والبلاغة

وقد خضع المسرح الروماني "السيليوم " لأشغال تهيئة وترميم ببادرة من المجلس الجهوي للولاية بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وتم افتتاحه وأعيد له بريقه وإشعاعه بعد ردح من النسيان في أوت 2018