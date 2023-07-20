وزير المالية السعودي يؤكد عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية برمجة لقاءات لتقديم دعم اضافي لتونس

واستقبل رئيس الجمهورية قيس سيعد ، صباح الخميس 20 جويلية 2023 بقصر قرطاج، وزير المالية السعودي محمد الجدعان وبحثا علاقات الأخوة والتعاون التاريخية القائمة بين تونس والمملكة وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على موقع فايس بوك.

وتطرق اللقاء، وفق البلاغ الذي صدرت في أعقابه تصريحات الجدعان ، إلى الإرادة القوية لقيادتي البلدين من أجل مزيد تعزيز هذه الروابط المتينة وتطويرها نحو آفاق جديدة خدمة للمصلحة المشتركة.وقال الجدعان ، أنه اكد حرص المملكة العربية السعودية على تطوير العلاقة الكبيرة بين المملكة وتونس وان المملكة حريصة جدا على مصلحة تونس وشعبها.ووقعت تونس والمملكة العربية السعودية، الخميس، اتفاقيتي قرض ميسر تمنحه المملكة بقيمة 400 مليون دولار ومنحة بقيمة 100 مليون دولار.