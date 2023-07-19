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تونس تستضيف الدورة 14 للمؤتمر الافريقي للتشفير من 19 الى 21 جويلية 2023

Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 - 19:28 قراءة: 0 د, 51 ث
      
يشارك عدد من المختصين في علوم تشفير المحتوى في الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الإفريقي للتشفير الذي يعقد ، بمدينة سوسة، من 19 الى 21 جويلية 2023 .

وأكدت وزارة تكنولوجيا الاتصال في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فايس بوك ان هذه المؤتمر ينعقد بالتعاون مع الرابطة الدولية لأبحاث التشفير.
ويستقطب المؤتمرالدولي الذي يعتبر من أبرز الملتقيات العلمية عددا هاما من الخبراء والباحثين والمختصين في علوم الرياضيات والتشفير من مختلف دول العالم على غرار كندا، سويسرا، فرنسا، المغرب.
...

وتهدف التظاهرة الى مزيد تعزيز التعاون وتطوير القدرات والكفاءات التونسية وتثمين البحوث في مجال التشفير والسلامة السيبرنية وخدمات الثقة الرقمية.
وسيستفيد المشاركون في التظاهرة من عديد الورشات والجلسات التدريبية المتخصصة حول خوارزميات وبروتوكولات التشفير الكمي والتشفير ما بعد الكمي.
ويتضمن البرنامج تقديم العديد من المداخلات العلمية ومناقشة الفرص والتحديات المستقبلية لهذا المجال واستعراض أمثلة ناجحة لاستخدامات التشفير ومختلف تطبيقاته.
ويخطط القائمون على التظاهرة إلى تنظيم مسابقة في مجال التشفير لفائدة الطلبة بما يتيح الاطلاع على الكفاءات الشابة المهتمة بهذا الميدان خاصة في ظل الطلب الدولي والاقليمي على خدمات التشفير.




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