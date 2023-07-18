النجم الأرجنتيني ميسي يشارك في أول حصة تدريبية مع انتر ميامي الأمريكي

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم، في أول حصة تدريبية مع زملائه الجدد في فريقه انتر ميامي الأمريكي.

وكان ميسي بطل كأس العالم قطر 2022 رفقة منتخب بلاده قد حظي مع زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس الملتحق حديثا بالنادي الأمريكي، باستقبال كبير لدى وصولهما أرض ملعب التدريبات في ميامي.

وتم تقديم ميسي رسميا إلى وسائل الإعلام /الأحد/ الماضي بحضور النجم الإنقليزي السابق ديفيد بيكهام أحد مالكي النادي الأمريكي، ومن المتوقع أن يخوض مباراته الرسمية الأولى يوم الجمعة المقبل.

ويحتل ميامي المركز الأخير في الدوري الأمريكي لكرة القدم وسيواجه كروس اسول المكسيكي في 21 من الشهر الحالي في مسابقة "كأس الدوريين" التي ينظمها الاتحادان الأمريكي والمكسيكي، دون أن تتأكد مشاركة ميسي أساسيا في هذه المباراة، في حين طالب مدربه ومواطنه خيراردو مارتينو أنصار النادي بالصبر لكي يصبح الأرجنتيني جاهزا بدنيا للمشاركة، حيث لم يخض أي مباراة منذ مشاركته الأخيرة في صفوف فريقه السابق باريس سان جرمان الفرنسي في الرابع من جوان الماضي.



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وبات ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأمريكي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل إلى نيويورك كوزموس في عام 1975، ومن المتوقع أن يساهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأمريكي.