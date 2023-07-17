بن عروس: أكثر من 14 ألف شاب وشابة من مختلف أنحاء الجهة يستفيدون من أنشطة البرنامج الوطني والجهوي للسياحة الشبابية

يشارك أكثر من 14 ألف شاب وشابة من مختلف مناطق ولاية بن عروس في مختلف أنشطة البرنامج الوطني للسياحة الشبابية والذي انطلق على المستوى الجهوي اليوم الاثنين بالقرية السياحية الصنوبر ببرج السدرية.

وافادت المندوبة الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس، نوال بونجاح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأن الادارة ضبطت برنامج مشاركتها في هذا النشاط السنوي والذي يمتد الى غاية الشهر القادم ويشمل 3 برامج فرعية.

ويتعلّق البرنامج الفرعي الأوّل، الذي وضعته المندوبية تحت عنوان " سباحة وتنشيط للمدن الشاطئية"، بالمشاركة في مختلف الفعاليات التي تحتضنها القرية السياحية الصنوبر ببرج السدرية والتي تنطلق اليوم وتتواصل الى غاية 11 أوت، ويستفيد من هذا البرنامج 2000 شاب وشابة تم توزيعهم بحسب جدول زمني وبمعدل فريق لكل يوم.

ووضع البرنامج التنشيطي الفرع الثاني تحت عنوان " تنشيط الشباب على الشواطئ" حيث سيحتضن كل من شاطئ الأنف وحمام الشط مختلف الأنشطة والفعاليات المتعلقة بهذا البرنامج والتي تتوزع على مواد تنشيطية وترفيهية مختلفة يؤطرها فريق من المنشطين في هذه الفضاءات المفتوحة والموجهة للشباب المصطاف على الشواطئ.



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ويهدف هذا النشاط، وفق ذات المصدر، إلى التعريف بأنشطة مختلف المؤسسات الشبابية واستقطاب الشبلب للانخراط فيها ويمتد هذا البرنامج خلال الفترة من 21 إلى 28 جويلية الحالي ويؤمل أن يستفيد منه 12 الف شاب وشابة.

اما المحور الفرعي الثالث للأنشطة فيتعلق بالمشاركة في المصيف الجهوي لصناعة المحتوى الذي سيحتضنه المركب الشبابي بالحمامات تحت شعار " تصييفة ديجيتال" ويشارك فيه 50 شابا وشابة من المنخرطين في نوادي دور الشباب بالجهة وستتراوح مختلف فعاليات البرنامج بين التنشيط والورشات التكوينية في مجالات الديجيتال والتصوير الرقمي والمونتاج، وذلك بهدف تنمية القدرات والمهارات في هذه المجالات التكنولوجية الحديثة.

كما تشارك المندوبية بـ60 شاب وشابة ناشطا ضمن نواديها في 12 برنامجا بالمركبات الشبابية المنتشرة على كامل تراب الجمهورية ومراكز الاصطياف والتخييم التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

يشار إلى أن المندوبية الجهوية رصدتحوالي 125 الف دينار لتنفيذ مختلف الانشطة وبرامج الاصطياف خلال هذه السنة.

