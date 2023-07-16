مواطنون يطالبون باستغلال جسر منوبة دوار هيشر للشبكة الحديدية السريعة بعد انتهاء تشييده

مع انتهاء اشغال تشييد الجسر الرابط بين منوبة ودوار هيشر، احد الجسور الاربعة المبرمجة ضمن مشروع انجاز القسط الأول للخط "د" من الشبكة الحديدية السريعة من محطة برشلونة الى محطة القباعة، منذ اشهر، اصبح فتحها والاذن باستغلالها مطلبا ملحا من المواطنين، وخاصة من أصحاب السيارات، وسط غياب معلومات عن اسباب التاخر في ذلك، وفق تاكيد عدد من المواطنين لـ"وات"، والانتقادات على صفحات التواصل الاجتماعي.



وقد استبشر الجميع بسرعة انجاز هذا الجسر الهام، والممر العلوي على مستوى شارع الشغالين، اللذين فكّا عزلة معتمدية دوار هيشر بعد غلق كل المنافذ بينها وبين منوبة، اذ سهل الممر عملية التنقل للمارة، لكن مازال أصحاب السيارات من المعتمدية المذكورة والقادمين عبر الطريق وطنية رقم 7 من والى منوبة، ينتظرون فتح الجسر، بعد اشهر من تمديد المسار الى مسارات وقتية، طويلة عبر مفترق حيّ خالد بن الوليد، أو مفترق قصر السعيد - القصاب، والتي تشهد في اوقات الذروة خاصة، اكتظاظا واختناقا مروريا، وفق تصريحاتهم.





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ويعدّ هذا الجسر من اهم مكونات الخط التي انتهى انجازها وفي آجال سريعة، فيما يتواصل انجاز جسر ثان على مستوى حي البرتقال، وذلك ضمن اشغال هندسة مدنيّة مبرمجة بالخط تشمل وفق معطيات الشركة. وتتمثل هذه الاشغال في تسع منشآت فنية للسيارات تتضمن اربعة جسور علوية وخمس ممرات تحتية، اضافة الى 10 ممرات علوية وثلاث ممرات سفلية، فضلا عن اشغال ارضية تهم السكة الحديدية والمنشآت المائية والارصفة ومأوى السيارات وكذلك والتهيئة الخارجية للمحطات واشغال التنوير العمومي.



وانتهت اشغال الجسر المذكور منذ اشهر، لكن ظلت المعلومة غائبة حول أسباب تواصل غلقه، وتعذر الحصول عليها من طرف وكالة "وات"، رغم الاتصال بمصالح شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة في اكثر من مناسبة، واكتفاء مصلحة الاتصال، بالتاكيد ان الاذن بالاستغلال وفتح الجسر لا يعود للشركة بل للمصالح المركزية والجهوية ذات العلاقة.



ورغم تواصل غلق الجسر بحواجز اسمنتية منذ انتهاء الاشغال بها، فقد بدأ استغلالها من قبل اصحاب الدراجات والمارة، ما خلق مشاكل تعرض على اثرها البعض الى عمليات سلب تحت التهديد، جدّ آخرها مساء امس السبت، استنادا الى ما أشار اليه عدد من أصحاب المحلات التجارية القريبة من الجسر، مؤكدين استغلال بعض المنحرفين لغلق الجسر وصعوبة مرور سيارات الامن به عند الإبلاغ.



كما تحدثوا عن تسجيل بعض الاخلالات في شبكة تصريف المياه في الامطار في جوان المنقضي، نتيجة امتلاء البالوعات بأتربة واوساخ الاشغال التي لم يتم تعهدها بالتنظيف لافتين الى ضرورة ان تأخذ الشركة هذا الامر بعين الاعتبار مع المقاولات المكلفة بالأشغال قبل استغلالها.



وقال النائب بمجلس النواب، عن معتمدية دوار هيشر، علي بوزوزية، لـ"وات"، إن مطلب فتح الجسر كان من أولوياته، حيث اتصل بمصالح شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، التي اكدت له عدم انتهاء اشغال الانارة بالجسر الامر الذي يشكل خطرا على مستعمليه ويحول دون استعماله، مبينة انه يجري التنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز في الغرض بالاضافة الى رفع بعض المسائل الاخرى في المشروع.

واضاف بوزوزية ان ينسق مع الشركة والسلط الجهوية من اجل حل الاشكاليات التي تعيق استغلال هذا الجسر ان وجدت مع التعجيل بفتحه في اقرب الآجال في كنف السلامة وبمقاييس الجودة المطلوبة.



يذكر ان الخط "د" المندرج ضمن برنامج تطوير شبكات النقل الجماعي بتونس الكبرى، يمتد على مسافة 12,2 كلم من جملة 19,2 كلم مبرمجة، ويضم ثمان محطات انتهت اشغالها بنسبة 100 بالمائة.