الاحتفاظ بخمسة موظفين بديوان الحبوب وشركة خاصة من أجل ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام وخيانة مؤتمن

أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الأحد، بأنه تم الاحتفاظ بخمسة موظفين بديوان الحبوب وشركة خاصّة من أجل ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام وخيانة مؤتمن.



وأضافت، في بلاغ لها ، أن النيابة العموميّة لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت بالاحتفاظ بالموظفين والعملة المعنيين على إثر فتح بحث تحقيقي ضدهم وأصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 منهم.





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