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فلاحوا واحة قابس الوسطى يطالبون بدعم مياه الري للمحافظة على هذه الواحة

Publié le Dimanche 16 Juillet 2023 - 14:47 قراءة: 0 د, 43 ث
      
يشتكي فلاحوا واحة قابس الوسطى من طول الدورة المائية التي وصلت مع بداية هذا الصيف الى قرابة أربعين يوما مما أضر بمستغلاتهم الفلاحية وبالأشجار والمزروعات الموجودة فيها والتي ظهر على الكثير منها التيبس بسبب العطش.

وقال أمين مال مجمع التنمية الفلاحية بواحة قابس الوسطى، خموسي النابلي، في تصريح أدلى به، اليوم لمراسل "وات"، إنّ الأضرار التّي لحقت بهذه الواحة التي تتميز بنشاط فلاحي كبير ثابتة وأن هذه الاضرار تعود بالأساس الى النقص المسجل في مياه الري والذي كان من المنتظر معالجته بحفر بئر عميقة وقعت برمجتها منذ سنة 2015.

...

وانتقد النابلي التأخير الحاصل في حفر هذه البئر التي صدر بشأنها طلب عروض منذ أكثر من سنة وأعلمتهم مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأنه سيشرع في حفرها.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة التسريع بحفر هذه البئر حتى تتم المحافظة على واحة قابس الوسطى وعلى مورد العشرات من العائلات المتأتي من نشاطهم بهذه الواحة.



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