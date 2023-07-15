الطبوبي: الهيئة الادارية وهياكل الاتحاد تعبر عن رفضها القطعي تجويع المدرسين

وأبرز ان الوضع يتطلب روح المسؤولية والحكمة لتجاوز الإشكاليات من خلال استباق الأزمات وإيجاد الحلول بالاعتماد على حوار صادق وشفاف يفضي الى نتائج ملموسة وإعطاء قيمة للمربي ولقطاع التعليم الابتدائي بصفة عامة، مضيفا ان الاتحاد متمسك بفتح باب الحوار لتحقيق الاستقرار ووضع حد للتوتراتوأشار إلى ان المنظمة الشغيلة قادرة على تحقيق التوازن بين دورها الاجتماعي والوطني والاستبسال من أجل الدفاع على كل الاتفاقيات الممضاة ومحاضر الجلسات الملزمة للسلطة لتطبيقها وتفعيلها على أرض الواقعوأضاف ان الهيئة الإدارية ستتناول كذلك جملة من المواضيع منها بالخصوص الوضع العام بالبلاد ووضعية المهاجرين الأفارقة، مبينا انه على السلطة التعامل مع هذه المسألة في اطار القانون واحترام حقوق الانسانومن جهته، بين الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان المكتب التنفيذي قرر في اجتماعه الأخير عقد هيئة إدارية من أهم نقاطها الوضع العام وأزمة قطاع التعليم الأساسيوأضاف ان الهيئة الإدارية ستتناول أيضا عديد النقاط المتعلقة بالوضع العام ورفع الدعم وغلاء الأسعار ومسار التفاوض مع الاتحاد الأوروبي وقضايا الهجرة لاسيما وانها تنعقد لتقييم التحركات السابقة وتمهد لهيئة إدارية لاحقة للنظر في جملة من القضايا بما فيها المبادرةيذكر ان الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي انعقدت يوم الأربعاء الفارط للنظر في قرارات وزارة التربية الأخيرة وأسفرت عن جملة من القرارات منها مواصلة حجب الاعداد والامتناع عن المشاركة في مجالس الأقسام ومقاضاة وزارة التربية مع التلويح بمقاطعة العودة المدرسية وذلك على خلفية القرارات الأخيرة التي تتعلق بإعفاء 350 مدير مدرسة وحجب رواتب 17 ألف مدرس