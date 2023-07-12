الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي تقرر مقاضاة وزارة التربية وتلوح بمقاطعة العودة المدرسية

قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الأساسي المنعقدة اليوم الأربعاء، بمدينة الحمامات الجنوبية، رفع قضية استعجالية ضد وزارة التربية لدى المحكمة الإدارية على خلفية القرارات الأخيرة التي تتعلق بإعفاء 350 مدير وحجب رواتب 17 ألف مدرس، وفق ما ذكره عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي منجي معلاوي في تصريح لــ(وات).



وأضاف المصدر ذاته، مساء اليوم عقب انتهاء اشغال الهيئة الإدارية القطاعية، انه تم كذلك التلويح بمقاطعة العودة المدرسية المقبلة دون اتخاذ هذا القرار مع الإبقاء على الهيئة القطاعية مفتوحة.





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ولفت إلى انه تم الاتفاق على تنفيذ يوم غضب وطني ومسيرة وطنية سيتم تحديد تاريخها لاحقا بالتنسيق مع الهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد نهاية الأسبوع الجاري والقيام بجملة من التحركات الاحتجاجية واعتصامات بمختلف مقرات المندوبيات الجهوية للتربية

وأشار إلى أن أشغال هذه الهيئة تضمنت تقييم القرارات التعسفية التي اتخذتها وزارة التربية في شأن عدد من مديري المدارس الابتدائية والمدرسين وقررت مواصلة قرار حجب أعداد الثلاثي الثالث ومقاطعة مجالس الأقسام.



وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية أصدرت أول أمس الاثنين، بلاغا على صفحتها الرسمية يتعلق بإعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر ل17 ألف معلما تمسكوا بحجب الأعداد وذلك بعد عمليات الفرز المتواصلة والمحينة الخاصة بالمديرين والمعلمين الذين واصلوا حجب الأعداد ، وفق نص البلاغ