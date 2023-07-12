Babnet

الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي تقرر مقاضاة وزارة التربية وتلوح بمقاطعة العودة المدرسية

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 22:16 قراءة: 0 د, 58 ث
      
قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الأساسي المنعقدة اليوم الأربعاء، بمدينة الحمامات الجنوبية، رفع قضية استعجالية ضد وزارة التربية لدى المحكمة الإدارية على خلفية القرارات الأخيرة التي تتعلق بإعفاء 350 مدير وحجب رواتب 17 ألف مدرس، وفق ما ذكره عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي منجي معلاوي في تصريح لــ(وات).

وأضاف المصدر ذاته، مساء اليوم عقب انتهاء اشغال الهيئة الإدارية القطاعية، انه تم كذلك التلويح بمقاطعة العودة المدرسية المقبلة دون اتخاذ هذا القرار مع الإبقاء على الهيئة القطاعية مفتوحة.

...

ولفت إلى انه تم الاتفاق على تنفيذ يوم غضب وطني ومسيرة وطنية سيتم تحديد تاريخها لاحقا بالتنسيق مع الهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد نهاية الأسبوع الجاري والقيام بجملة من التحركات الاحتجاجية واعتصامات بمختلف مقرات المندوبيات الجهوية للتربية
وأشار إلى أن أشغال هذه الهيئة تضمنت تقييم القرارات التعسفية التي اتخذتها وزارة التربية في شأن عدد من مديري المدارس الابتدائية والمدرسين وقررت مواصلة قرار حجب أعداد الثلاثي الثالث ومقاطعة مجالس الأقسام.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية أصدرت أول أمس الاثنين، بلاغا على صفحتها الرسمية يتعلق بإعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر ل17 ألف معلما تمسكوا بحجب الأعداد وذلك بعد عمليات الفرز المتواصلة والمحينة الخاصة بالمديرين والمعلمين الذين واصلوا حجب الأعداد ، وفق نص البلاغ


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269770


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 12 جويلية 2023 | 24 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:28
19:42
16:15
12:32
05:10
03:21
الرطــوبة:
% 38
Babnet
Babnet41°
33° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-28
41°-27
39°-27
44°-28
43°-30
  • Avoirs en devises
    23267,8

  • (12 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,37778 DT        1$ =3,07271 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juil)   1182,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*