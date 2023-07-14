إطلاق أول دليل سياحي باللغة الإنقليزية حول تونس منذ 12 سنة

أطلق أمس، الخميس، أول دليل سياحي باللغة الإنقليزية حول تونس منذ 12 سنة، وذلك ، بمقر سفارة المملكة المتحدة بتونس.

وصيغ الدليل من قبل الرحالة، أوسكار سكافيدي، لفائدة الناشر "براديت للأدلّة" (Bradt Guidt).



ويسلط الدليل المخصص لتونس الضوء، على عديد المواقع الجنائزية البونية، مرورا بالمدن الرومانية والحصون البيزنطية والأسواق والمساجد والمآذن ، اضافة الى التنوع السياحي والتاريخي الكبير للبلاد.



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كما يصف مواقع تصوير فيلم "حرب النجوم" في جنوب تونس والجبال المغطاة بغابات الصنوبر في شمال غرب تونس ، والسهول الوسطى .



يشار الى ان أوسكار سكافيدي من هواة السفر، وجاب بسيارته رباعية الدفع، الولايات 24 للجمهورية التونسيّة، التي مكث بها لمدّة ثلاث سنوات.



وتحتوي قناته على "اليوتيوب" المخصصة لتونس، على أكثر من مائة فيديو تعرض أكثر الوجهات السياحية إثارة في البلاد، وتحتوي جميع مقاطع الفيديو هذه على رمز QR مدمج مباشرة في الدليل.



وعمل "أوسكار سكافيدي"، طيلة فترة مكوثه بتونس مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة السياحة التونسيّة على مشاريع تنمية السياحة المستديمة في البلاد.



ويعرف عن كاتب "أوسكار سكافيدي"، انه كاتب رحلات ومستشار مخاطر ومعلم دولي، وعاش وعمل وسافر إلى أكثر من ثلاثين دولة افريقية، بما في ذلك تونس والسودان وأنغولا ومدغشقر.



سمحت له هذه التجارب، بكتابة أدلة برادت حول أنغولا وغينيا الاستوائية، فضلا عن الكتابة عن وجهات مذهلة على غرار الصومال وأفغانستان وليبيريا وتيمور الشرقية.

وتأسست "براديت للأدلّة" منذ سنة 1974 ويعد أكبر ناشر مستقل لأدلة السفر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.