Babnet

إطلاق أول دليل سياحي باللغة الإنقليزية حول تونس منذ 12 سنة

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 15:53 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أطلق أمس، الخميس، أول دليل سياحي باللغة الإنقليزية حول تونس منذ 12 سنة، وذلك ، بمقر سفارة المملكة المتحدة بتونس.
 وصيغ الدليل من قبل الرحالة، أوسكار سكافيدي، لفائدة الناشر "براديت للأدلّة" (Bradt Guidt).
  
ويسلط الدليل المخصص لتونس الضوء، على عديد المواقع الجنائزية البونية، مرورا بالمدن الرومانية والحصون البيزنطية والأسواق والمساجد والمآذن ، اضافة الى التنوع السياحي والتاريخي الكبير للبلاد.
...

 
  كما يصف مواقع تصوير فيلم "حرب النجوم" في جنوب تونس  والجبال المغطاة بغابات الصنوبر في شمال غرب تونس ، والسهول الوسطى .
 
   يشار الى ان أوسكار سكافيدي من هواة السفر، وجاب بسيارته رباعية الدفع، الولايات 24 للجمهورية التونسيّة، التي مكث بها لمدّة ثلاث سنوات.
 
 وتحتوي قناته على "اليوتيوب" المخصصة لتونس، على أكثر من مائة فيديو تعرض أكثر الوجهات السياحية إثارة في البلاد، وتحتوي جميع مقاطع الفيديو هذه على رمز QR مدمج مباشرة في الدليل.
  
وعمل  "أوسكار سكافيدي"، طيلة فترة مكوثه بتونس مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة السياحة التونسيّة على مشاريع تنمية السياحة المستديمة في البلاد.
 
ويعرف عن كاتب "أوسكار سكافيدي"، انه كاتب رحلات ومستشار مخاطر ومعلم دولي، وعاش وعمل وسافر إلى أكثر من ثلاثين دولة افريقية، بما في ذلك تونس والسودان وأنغولا ومدغشقر.
 
سمحت له هذه التجارب، بكتابة أدلة برادت حول أنغولا وغينيا الاستوائية، فضلا عن الكتابة عن وجهات مذهلة على غرار الصومال وأفغانستان وليبيريا وتيمور الشرقية.
وتأسست "براديت للأدلّة" منذ سنة 1974 ويعد أكبر ناشر مستقل لأدلة السفر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269870


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 14 جويلية 2023 | 26 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:41
16:15
12:32
05:11
03:23
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet37°
32° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
44°-28
42°-30
39°-30
39°-29
  • Avoirs en devises
    23287,7

  • (13 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,37944 DT        1$ =3,06726 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juil)   1260,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*