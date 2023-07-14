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توزيع حافلات معدة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة عدد من الجمعيات العاملة في المجال

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 19:36 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أشرف وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، اليوم الجمعة، على موكب تم خلاله توزيع عدد من الحافلات المخصّصة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لفائدة عدد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ومركزي الدفاع والإدماج الاجتماعي كل من مدنين وتطاوين.

وبينت الوزارة في بلاغ لها اليوم، ان 20 حافلة تم توزيعها لفائدة عدد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وإسناد حافلة لمركز الدفاع والادماج الاجتماعي بتطاوين وأخرى لمركز الدفاع والادماج الاجتماعي بمدنين.
وأوصى وزير الشؤون الاجتماعية بضرورة الحفاظ على الحافلات واستعمالها حصرا في نقل الأشخاص ذوي الإعاقة دون سواهم، مؤكدا أن الجمعيات شريك فاعل للدولة في التعهد بالأشخاص ذوي الإعاقة.
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وشدد على دور المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في مجال توحيد البرامج البيداغوجية ومتابعتها.






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