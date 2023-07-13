ضرورة ملاءمة الإجراءات البنكية لتطوير المشاركة في طلبات العروض الدولية في مجال قطاع البناء والأشغال العامة ومواد البناء والخدمات ذات الصّلة

أكّد المدير العام المساعد لمركز النهوض بالصادرات، رياض عطيّة، ضرورة ملاءمة الإجراءات البنكية لتطوير المشاركة في طلبات العروض الدولية في مجال قطاع البناء والأشغال العامّة وموّاد البناء والخدمات ذات الصّلة.



كما تطرّق المشاركون في الاجتماع القطاعي، الذي نظمه مركز النهوض بالصادرات، يومي 11 و12 جولية 2023، إلى أهمية تشجيع الاستثمار بالخارج بالنسبة لشركات البعث العقاري التونسية، وفق ما نشره المركز، الخميس.





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ولفت المجتمعون، في السياق ذاته، إلى ضرورة مراجعة الإجراءات الخاصّة بالتحويلات البنكية الدولية في إطار المشاركة في طلبات العروض الدولية.

كما أكّدوا، " وجوب توحيد الجهود، ومزيد التنسيق بين كافة المتدخّلين في تنظيم العمليات الترويجية بالخارج".



وذكر عطيّة، أن عدد المؤسّسات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامّة وموّاد البناء والخدمات ذات الصّلة، يقدّر بـ 353 شركة، 23 منها شركات مصدّرة كليّا وتوفّر نحو 24 ألف موطن شغل.



وأشار إلى أنّ قيمة صادرات الشركات في هذا المجال، بلغت 1،28 مليار دينار سنة 2022 أي بنسبة نموّ تقدّر ب27،5 بالمائة مقارنة بسنة 2021.



ويحتل الإسمنت نسبة 34،1 بالمائة من جملة قيمة صادرات موّاد البناء فالسيراميك والبلاط، بنسبة 9،6 بالمائة، يليه الجبس بنسبة 9،5 بالمائة، ثمّ الموّاد الصحّيّة بنسبة 3،6 بالمائة و تمثّل مجتمعة 57 بالمائة من إجمالي صادرات القطاع.



كما استعرض المسؤول ذاته، بالمناسبة، التظاهرات التجارية الهامّة في قطاع البناء والاشغال العامة المدرجة ضمن البرنامج الترويجي لسنة 2023، التي يتولى المركز تنظيم المشاركة التونسيّة فيها، على غرار صالون ليبيا للتشييد والبناء "ليبيا بالد" بطرابس، والصالون الدولي الخامس والعشرين للبناء ومواد البناء والأشغال العموميّة " باتيميك"، الذّي احتضنته الجزائر العاصمة من 7 إلى 11 ماي 2023 والذي سيلتئم بنيروبي في نوفمبر 2023.



يذكر أن مركز النهوض بالصادرات ينظم سلسلة اجتماعات قطاعية، تلتئم تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصّادرات و تعنى بجميع القطاعات وتتواصل إلى غاية 20 جويلية 2023.



وتلتئم الاجتماعات بتشريك المهنيّيين والفاعلين في مختلف القطاعات والهياكل المعنيّة والمنظومات ذات العلاقة، على أن يتمّ رفع التوصيات المنبثقة عنها للدورة القادمة من اجتماع المجلس الوطني للتصدير المقرّر انعقادها قبل موفّى سنة 2023، وفق ما أكده المسؤول بدار المصدر، رياض عطيّة.

