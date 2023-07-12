بنزرت: تواصل الحملات الرقابية على الشواطئ وتحرير عدد من المخالفات بشاطئي مامي وعين حديدة

تتواصل للاسبوع الثاني على التوالي الحملات الجهوية المشتركة بمختلف شواطىء ولاية بنزرت التي دأبت على تنفيذها الاجهزة الرقابية التابعة للجنة الجهوية المكلفة بالتصدي لكل مظاهر الانتصاب الفوضوي بشواطى الجهة خلال الموسم الصيفي الجاري .



وقد شهد شاطئي "مامي" و "عين حديدة " من معتمدية رأس الجبل ،اليوم حملة كبرى بمشاركة فريق من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي و مختلف الأسلاك الأمنية التابعة لمصالح الحرس البحري ومصالح الأمن العمومي وبلدية ومعتمدية المكان .

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وقد شهد شاطئي "مامي" و "عين حديدة " من معتمدية رأس الجبل ،اليوم حملة كبرى بمشاركة فريق من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي و مختلف الأسلاك الأمنية التابعة لمصالح الحرس البحري ومصالح الأمن العمومي وبلدية ومعتمدية المكان .

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وقد افضت هذه الحملة وفق ما افاد به المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت حاتم المطوسي، الى رفع 12 مخالفة،وحجز 37 واقية شمسية ،ورفع وحجز 6 هياكل حديدية خاصة بالواقيات و4 مصطبات،علاوة على ازالة وحجز 5 بيوت خشبية ،تعمد اصحابها تركيزها دون وجه حق قانوني بالمكان في اعتداء على الملك العمومي وحقوق المصطافين .



واضاف المصدر ذاته انه تم بالمناسبة التنبيه على عدد من المنتصبين بعدم العود ،وفي حالة الاصرار على ارتكاب المخالفات سيتم تحرير محاضر عدلية في شانهم عقب التنسيق مع النيابة العمومية ،على غرار ما تم القيام به برفراف الشاطئ بعد تسجيل عودة واصرار 3 منتصبين بالمكان على عدم التقيد بالاجراءات القانونية المتصلة بالانتصاب المؤقت على الشاطئ .

واشار المصدر ذاته الى ان مثل هذه الحملات الرقابية متواصلة بكامل الشريط الساحلي والغابي بالجهة وذلك في إطار اعمال اللجنة الجهوية في إطار الحد من التعدي على الملكين العمومي والخاص وايضا تامين موسم اصطياف طبيعي لعموم المواطنين.

